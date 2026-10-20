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Chivas vs Necaxa EN VIVO Liga MX: Transmisión, goles y resultado

Chivas vs Necaxa EN VIVO Liga MX: Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
13:46 - 20 de octubre de 2026

Actualizado a 13:50 - 20 de octubre de 2026

El Rebaño Sagrado buscará seguir con paso firme ante unos Hidrocálidos que buscan salir de la parte baja de la tabla

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El encuentro entre Chivas y Necaxa se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 18:07. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por Prime Video.

El Rebaño Sagrado llega a esta fecha como cuarto lugar en la tabla general en busca de seguir peleando la cima de la Liga MX, ante unos Hidrocálidos que vienen siendo los últimos lugares. 