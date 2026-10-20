¿Quién es Roger González, el canterano de Cruz Azul que anotó su primer gol en Liga MX?

Rogelio González en celebración con Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

El joven futbolista aprovechó la oportunidad que le dio Joel Huiqui en el actual Apertura 2026

Cumplir el sueño de marcar su primer gol en Primera División fue el premio al esfuerzo de Rogelio González, mejor conocido como Roger, quien aprovechó la oportunidad con Cruz Azul y se estrenó como goleador en la victoria por 5-0 ante FC Juárez, aunque su festejo terminó con un susto.

Con apenas 21 años, el futbolista originario de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, comienza a escribir su historia con el primer equipo de La Máquina, luego de recorrer distintas categorías de las fuerzas básicas desde su llegada al club en el Clausura 2022, cuando se incorporó a la Sub-16.

Desde entonces, Roger ha avanzado en el proceso formativo celeste hasta ganarse un lugar en el conjunto dirigido por Joel Huiqui, quien ya lo había tenido bajo sus órdenes en la categoría Sub-21.

Su conocimiento del joven futbolista pudo ser importante en el camino que lo llevó a tener oportunidades con el equipo mayor.

Rogelio González, jugador de Cruz Azul, en celebración | IMAGO 7

¿Cómo fue su primer gol con Cruz Azul?

La goleada por 5-0 ante FC Juárez, en el Estadio Banorte, quedará marcada en la carrera de Roger González.

El joven futbolista apareció para marcar el quinto tanto de la noche y sellar una actuación redonda para los celestes, en un partido en el que también destacaron otros jugadores mexicanos.

Rogelio González celebra su primer título en Liga MX con Cruz Azul | IMAGO 7

Sin embargo, la alegría por estrenarse como goleador en la Liga MX duró poco sin preocupaciones.