Andrés Montaño levanta la mano en Cruz Azul: suma cinco participaciones de gol en sus últimos siete partidos

El mediocampista respondió en la goleada 5-0 ante FC Juárez con un gol y una asistencia, confirmándose como una alternativa importante para Joel Huiqui

Andrés Montaño levanta la mano cada vez que Joel Huiqui le da minutos con Cruz Azul. El jugador mexicano aprovecha sus oportunidades dentro del terreno de juego y sus números recientes respaldan su importancia como una alternativa capaz de cambiar el rumbo de los partidos.

En la goleada de La Máquina por 5-0 ante FC Juárez, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, Montaño volvió a responder. Durante los 74 minutos que disputó, registró un gol y una asistencia, participando directamente en dos de las anotaciones celestes.

Su aporte no se limitó a las acciones frente al arco. El futbolista realizó tres oportunidades de gol, consiguió seis recuperaciones y completó 23 de los 26 pases que intentó.

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¿Cuántos ha aportado Montaño en sus últimos partidos?

Los números muestran que el mediocampista atraviesa un momento productivo. En sus últimos siete encuentros, Andrés Montaño ha participado directamente en cinco anotaciones de Cruz Azul, con dos goles y tres asistencias.

Andrés Montaño se afianza en su regreso tras la lesión sufrida| MexSport

Su racha comenzó con una asistencia frente a Santos Laguna y otra contra Toluca.

Posteriormente, marcó ante Pumas y volvió a ser protagonista contra FC Juárez, con un gol y una asistencia que contribuyeron a la goleada.

Montaño se ha convertido así en una opción que responde cuando tiene minutos, incluso cuando su participación comienza desde el banquillo.