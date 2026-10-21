Jugadores de Tigres lamentándose gol en contra en el juego ante León | MEXSPORT

La caída frente a La Fiera en la Jornada 13 y el lugar 14 de la tabla, los fanáticos no lo perdonan

La derrota de Tigres 2-0 ante el León en la Jornada 13 del Apertura 2026 no pasó desapercibida en las redes sociales, donde aficionados rivales y los propios seguidores felinos reaccionaron con un vendaval de burlas, críticas y memes. La caída expuso la severa crisis deportiva que atraviesa la escuadra universitaria, la cual contrasta drásticamente con la campaña anterior (finalizaron en el séptimo sitio y fueron eliminados por Chivas en Cuartos de Final). Hoy, el panorama es desolador: Tigres marcha en la posición 14 de la tabla general con apenas 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas, registrando uno de los peores arranques del club en la época reciente.

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Las redes sociales no perdonaron el tropezón felino y se inundaron de despiadados comentarios y publicaciones que tundieron con todo al conjunto norteño. Entre la ola de reacciones, los usuarios ironizaron sobre el amargo presente del club asegurando que "la renuncia de Guido Pizarro destruyó al equipo" y se burlaron del fugaz optimismo que generó el reciente empate ante Toluca, señalando que la afición pensaba que ese resultado "los iba a salvar".

Afición de Tigres Molesta tras la derrota 2-0 Jornada 13 l Captura X

La conversación digital se encendió aún más con burlas hacia los habituales posts de la directiva con la frase “Gracias afición”, además de severos cuestionamientos al trabajo táctico de Víctor Manuel Vucetich e imágenes dedicadas a técnicos anteriores y rivales como Antonio 'Turco' Mohamed con la frase "los hiciste mie*", evidenciando la fractura entre el entorno felino y su actualidad deportiva.

¿Por qué se desmoronó Tigres? Salidas de referentes, ausencias y la renuncia en el banquillo

El desplome del conjunto felino encuentra su explicación en una serie de bajas históricas y reestructuraciones drásticas que dejaron al equipo a la deriva desde el arranque del torneo:

El fin de la era André-Pierre Gignac: El máximo goleador histórico del club dejó la institución tras 11 años de gloria, dejando un vacío goleador y de liderazgo imborrable en el vestidor.

La renuncia de Guido Pizarro: El 28 de julio de 2026, Pizarro presentó su renuncia como director técnico tras 13 años ligados a la institución (como jugador de 2013 a 2017 y de 2018 a 2025, y como entrenador desde marzo de 2025), dejando al banquillo sin timón a las puertas de la competencia.

Salidas e irregularidad: Elementos como Iván 'Gacelo' López no continuaron en la plantilla para el arranque del certamen.

Plaga de lesiones y suspensiones: A lo largo del Apertura 2026, piezas clave como Marcelo Flores, Jesús Angulo, Joaquim Pereira y Juan Brunetta han estado ausentes en tramos decisivos por problemas físicos o sanciones disciplinarias.

Burlas de aficionados por la derrota de Tigres ante León l Captura X