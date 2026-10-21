Grupo de animación de Atlético San Luis durante el partido contra los Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

Los potosinos se quedaron con el Clásico de la 57, pero un aficionado de Gallos Blancos sufrió un baño de cerveza y se llevó un golpe

La violencia volvió a hacerse presente en las gradas de la Liga MX y aunque no escaló al nivel de una batalla campal, sí evidenció que la rivalidad sigue alcanzando niveles tóxicos. Fue en el partido de este martes entre Atlético San Luis y Gallos Blancos de Querétaro que un seguidor de los Emplumados recibió un par de agresiones como consecuencia de la burla al rival.

En un video compartido por el portal de Código San Luis, se ve el momento en el que un seguidor de los queretanos empieza a mostrar el escudo y reírse, mientras manda besos y saludos, a pesar de los intentos de otra persona por evitar las provocaciones y retirarlo del jugar. Sin embargo, el sujeto no contaba con la reacción de la afición potosina y alguien le lanzó una cerveza que lo golpeó de lleno en el rostro, mientras que otro le tiró un fuerte puñetazo.

Hasta el momento, ni los clubes ni la Liga MX ni los clubes involucrados se han manifestado por este incidente, que por fortuna no escaló a mayores. Por tratarse de dos clubes del bahío, que se enfrentaron tanto en el Ascenso MX como en Primera División, este juego se conoce como el Clásico de la 57 (por la autopista que atraviesa ambos estados), y aunque ambos grupos de animación estuvieron provocando al rival previo al partido, no hubo una bronca mayor.

El antecedente de 2019 pesa en el San Luis vs Querétaro

Si bien en esta ocasión no pasó nada de gravedad, el Estadio Alfonso Lastras tiene un fuerte antecedente registrado en la Jornada 14 del Apertura 2019. En aquella ocasión, los Gallos ganaban 0-2 con goles de Jair Pereira y Luis Romo, pero al minuto 80 empezó una pelea entre aficionados, que provocó la invasión del campo por parte de las personas que corrieron a resguardarse y la suspensión del juego.

Aficionado de Atlético San Luis con un banderín del equipo durante el partido ante Querétaro | IMAGO 7

Tras la investigación realizada, San Luis recibió un veto a su estadio por dos partidos; una multa de 6000 UMA's y la prohibición de acceso a sus grupos de animación en partidos de visitante por el resto del torneo, incluida Fase Final. Las últimas dos sanciones se aplicaron de igual forma para el conjunto queretano, además que la prohibición de facilitar boletos se extendió a la Copa MX.

¿Cómo van Atlético San Luis y Gallos Blancos en el torneo?

Con el triunfo, los potosinos se colocaron en el sitio 13 con 16 puntos, a uno de Monterrey en zona de Liguilla. Mientras que los queretanos se mantienen en el séptimo puesto con 20 unidades, a la espera de lo que ocurra en el resto de la Jornada 13 del campeonato mexicano.