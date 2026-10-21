Los rojiblancos aprovecharon los errores de Gallos para imponerse en la Jornada 13

Dos jornadas después de estar peleando por el liderato, Querétaro ha puesto en duda su clasificación a Liguilla tras sumar una nueva derrota. Atlético de San Luis aprovechó los errores de los Gallos, incluyendo un gol en propia puerta para llevarse los tres puntos y acercarse al Top 8 del Apertura 2026.

San Luis tomó ventaja en el juego

Luego de 45 minutos en los que ninguno de los dos equipos mostró un verdadero interés por tomar la ventaja, bastaron 15 minutos para que los rojiblancos marcaran dos veces y sentenciaran el partido a su favor. Aunque Querétaro se acercó desde los 11 pasos, el equipo no logró la lucidez ofensiva suficiente para evitar la derrota.

Felipe Mora se encargó de abrir el marcador al minuto 52, mientras que al 67 un desafortunado autogol por parte de Daniel Parra, extendió la ventaja potosina con lo que escalaron a la decimotercera posición de la tabla general al llegar a 16 unidades.

Mora apareció en el segundo poste tras un recentro de Rafa Llorente para sorprender a una zaga defensiva que no contó con Diego Reyes luego de su expulsión ante Santos. Este fue tan sólo el segundo gol del delantero en lo que va del torneo.

Felipe Mora celebrando anotación ante Querétaro | MEXSPORT

Gallos pone en duda su clasificación

El descuento para la visita llegó en los minutos finales del compromiso, luego de que el árbitro señalara una pena máxima por una infracción en el área. Alí Ávila tomó la responsabilidad desde los once pasos y definió con frialdad para recortar distancias, aunque el empuje final no alcanzó para rescatar el empate en patio ajeno.

El tropiezo compromete el panorama de Gallos en la lucha por la liguilla. Aunque hace una semana estaban peleando con América y Chivas en lo alto de la tabla, las dos derrotas en los últimos cuatro días han abierto la posibilidad de que los queretanos caigan hasta el octavo peldaño.

Atlético de San Luis y Querétaro enfrentándose en la Jornada 13 del Apertura 2026 | IMAGO7

¿Qué sigue para los equipos?

Querétaro deberá pasar página de inmediato, ya que en la próxima jornada sostendrá un duelo directo frente a Cruz Azul, rival con el que marcha igualado en puntos y ante el cual será imperativo sumar de a tres para afianzarse en la pelea por la fiesta grande. Posteriormente se medirá ante Juárez y Puebla, antes de disputar el cierre del campeonato frente al Necaxa.