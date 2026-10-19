Querétaro y San Luis se enfrentan este martes en una reiteración de la rivalidad que viene desde la segunda división

La rivalidad entre Querétaro y Atlético de San Luis volvió a generar conversación antes de una nueva edición del Clásico de la 57, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX. En la previa del encuentro de este martes, un grupo de aficionados de los Gallos Blancos protagonizó un acto que fue interpretado por seguidores potosinos como una 'provocación' rumbo al enfrentamiento entre ambas instituciones.

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Aficionados calientan el Clásico

A través de un video difundido en redes sociales por la cuenta ‘El Gallo 1950’, se observa a varios seguidores del conjunto queretano intervenir con grafitis una fachada decorada con los colores azul y dorado, identificados con una etapa anterior de la imagen del futbol potosino.

La grabación fue compartida con un mensaje dirigido a la rivalidad regional y a la afición del Atlético de San Luis. En la publicación se incluyó la frase: “la 57 tiene un sólo dueño, arriba la albiazul”, en referencia a los colores de Querétaro y a la Resistencia Albiazul, uno de los grupos de animación de los Gallos Blancos.

Fanáticos de Gallos pintando una fachada de Atlético de San Luis | CAPTURA

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales antes del partido y generaron reacciones entre aficionados de ambos equipos. Algunos seguidores potosinos consideraron la intervención de la fachada como una provocación en la antesala del compromiso, que volverá a enfrentar a dos clubes con una rivalidad histórica dentro del futbol mexicano.

El episodio ocurre en un contexto en el que las autoridades y los organismos del futbol mexicano han implementado medidas para controlar el acceso y la presencia de grupos de animación visitantes en determinados estadios. Por ello, no se esperaba una presencia organizada de la barra queretana en las inmediaciones del Estadio Libertad Financiera, anteriormente conocido como Alfonso Lastras, durante el encuentro.

¿Qué es el Clásico de la 57?

El Clásico de la 57 es uno de los enfrentamientos regionales del futbol mexicano y su nombre hace referencia a la Carretera Federal 57, una de las principales vías de comunicación del centro del país, que conecta a Querétaro con San Luis Potosí y otras entidades.

La rivalidad deportiva entre ambas ciudades tiene antecedentes que se remontan a la temporada 1957-1958, cuando sus equipos se encontraron en la Segunda División del futbol mexicano. Con el paso de los años, los enfrentamientos entre representantes de ambas entidades adquirieron una dimensión regional que trascendió las categorías en las que competían.

Tifo de la afición de Atlético de San Luis en contra de Querétaro | MEXSPORT

Desde entonces, los duelos entre equipos de Querétaro y San Luis Potosí han estado vinculados con el orgullo deportivo de sus respectivas aficiones. La rivalidad también se ha alimentado de los cambios de categoría, los enfrentamientos decisivos y los partidos que han definido objetivos importantes para ambas escuadras.

Uno de los capítulos más recordados del Clásico de la 57 ocurrió durante la Final por el Ascenso de la temporada 2004-2005, cuando Querétaro y San Luis disputaron una serie que definió cuál de los dos equipos conseguiría un lugar en la máxima categoría del futbol mexicano.

Tras más de 210 minutos de acción en dicha Final, San Luis quedarse con el campeonato y conseguir el ascenso a la Primera División. El resultado representó un momento importante para el club potosino y se incorporó a la historia de la rivalidad con Querétaro.