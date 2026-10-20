Diego Mejía llama a frenar las provocaciones previo al Clásico de la 57: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Diego Mejía pidió que la rivalidad entre Atlético de San Luis y Querétaro se quede en la cancha, luego de que aficionados queretanos vandalizaran un mural potosino previo al Clásico de la 57

A pocas horas de disputarse el Clásico de la 57, la rivalidad entre el Atlético de San Luis y Querétaro comenzó a hacerse presente fuera de las canchas. Ante este panorama, Diego Mejía, director técnico del conjunto potosino, pidió que las diferencias entre ambas aficiones no trasciendan al terreno de juego y que el encuentro se viva desde la pasión deportiva.

El partido correspondiente a la jornada 13 se jugará este martes a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en San Luis Potosí, donde el conjunto rojiblanco buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos ante uno de sus rivales más representativos.

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Un llamado tras el video difundido de aficionados queretanos

El llamado del estratega llega luego de que, a través de un video difundido en redes sociales, se exhibiera a aficionados queretanos rayando un mural con los colores auriazules, ubicado a las afueras del inmueble potosino. La obra fue realizada por La Guerrilla, barra de apoyo del Atlético de San Luis.

En las imágenes también se observa a los seguidores visitantes en una actitud de provocación hacia aficionados potosinos, en un episodio que avivó la tensión previo a uno de los encuentros más esperados por ambas ciudades.

Ante estos hechos, Mejía fue contundente al señalar que el equipo está dispuesto a dejarlo todo en la cancha para conseguir la victoria, pero pidió que la rivalidad no se traslade a otros espacios.

“Que la rivalidad quede en el campo, que nosotros mataremos en la cancha por sacar los tres puntos, pero que quede ahí”, expresó.

Conato de bronca entre Pumas y Atlético San Luis en la Liga MX | IMAGO 7

Un Clásico que tiene un significado especial

El técnico reconoció que el Clásico de la 57 tiene un significado especial para el plantel y la afición, por lo que consideró fundamental contar con el respaldo de los seguidores potosinos durante el encuentro.

“Es el partido más esperado para nosotros. Sabemos la rivalidad que existe […] Pedir el apoyo de la afición y disfrutar el encuentro, que la rivalidad quede en la cancha, pero es un partido que queremos dejar el alma y vamos a poner el corazón para sacar el resultado”, declaró.

Por su parte, Óscar Macías coincidió en que el equipo debe demostrar su carácter dentro del campo y buscar una victoria que permita defender la localía.

“Sabemos que es importante, que el clásico se juega dentro del campo y transmitir lo que sabemos hacia afuera y conseguir los tres puntos, para que respeten nuestra ciudad”, señaló.

Óscar Macías festejando su gol en el 1-0 momentáneo ante Santos Laguna | IMAGO7

El futbolista aseguró que el grupo está ilusionado con ganar el clásico para darle una satisfacción a sus seguidores, conscientes de la importancia que tiene este compromiso para la afición rojiblanca.

Finalmente, Mejía dejó claro que el Atlético de San Luis no desviará su atención por el momento que atraviese Querétaro, pues la prioridad es sumar unidades en casa.

“No nos importa cómo venga el rival, nosotros somos necesitados de sumar en casa, sabemos que es un clásico y vamos a salir a muerte por eso, no nos mueve lo que tenga o no el rival”, afirmó.

Así, mientras la rivalidad comienza a sentirse en el entorno de ambas instituciones, el mensaje desde el banquillo potosino es claro: defender los colores, competir por la victoria y dejar que sea el futbol el que defina al ganador del Clásico de la 57.