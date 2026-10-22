Joel Huiqui ya tiene definido su 11 titular: así saldrá Cruz Azul ante Pachuca

Joel Huiqui en el empate ante Toluca | MEXSPORT

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Cruz Azul visita a Pachuca en la Jornada 13 del Apertura 2026 y Joel Huiqui ya tiene definido a su once titular para enfrentar a los Tuzos.

Andrés Gudiño será el encargado de defender el arco celeste, acompañado por Alan Mozo, Omar Campos, Alan Montes y Gonzalo Piovi.

En el mediocampo, Erik Lira, Agustín Palavecino y Jeremy Márquez serán los encargados de darle equilibrio y generación de juego al equipo, mientras que Amaury García y Charly Rodríguez también aparecerán en el esquema inicial.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pachuca | MEXSPORT

Finalmente, Gabriel Fernández será la referencia ofensiva de los cementeros.

Una de las novedades para este encuentro es la presencia de Carlos Rotondi en la convocatoria. El argentino realizó el viaje con el resto del plantel y podría tener minutos si el cuerpo técnico lo considera necesario.

Sin embargo, Huiqui no podrá contar con Willer Ditta ni José Paradela, quienes no aparecen en la convocatoria.