El futbolista argentino volvería a tener minutos tras cuatro jornadas de ausencia

Carlos Rotondi podría volver a las canchas este miércoles ante Pachuca, luego de permanecer fuera de actividad con Cruz Azul por problemas físicos.

El argentino realizó el viaje con el equipo y estará en manos de Joel Huiqui la decisión de darle minutos en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026.

Carlos Rotondi, Kevin Mier, Christian Ebere y Jesús Orozco Chiquete en entrenamiento con Cruz Azul | x:@CruzAzul

La última aparición de Rotondi en la Liga MX fue ante América, en la Jornada 8, cuando ingresó de cambio y disputó 34 minutos. Desde entonces, el futbolista no ha vuelto a participar en el campeonato local, debido a las molestias físicas que lo han mantenido al margen.

Durante el Apertura 2026, el lateral celeste tuvo actividad en las primeras dos jornadas como titular, pero después volvió a aparecer hasta el Clásico Joven. En total, acumula apenas 191 minutos en el torneo, una cifra que refleja la poca continuidad que ha tenido en el semestre.

Carlos Rotondi con Cruz Azul en el Campeón de Campeones | IMAGO7

Su ausencia también estuvo relacionada con un desgarro muscular y molestias en el talón, asociadas a una fascitis plantar, problemas que le impidieron mantenerse disponible para el cuerpo técnico.

Aunque viajó con Cruz Azul para disputar la Leagues Cup, Rotondi no tuvo participación en el certamen. Posteriormente, jugó ante Inter Miami en la Campeones Cup, encuentro tras el cual volvió a resentirse físicamente y no pudo regresar a las canchas.

Su presencia en la convocatoria abre la posibilidad de que vuelva a sumar minutos, aunque la decisión final dependerá de Huiqui.

De concretarse su regreso, Cruz Azul recuperaría una pieza importante en un momento importante del torneo, con dos compromisos en pocos días, pues después de enfrentar a los Tuzos deberá visitar a Querétaro.