El rotativo británico se retractó luego de afirmar que el presidente del organismo recibía un segundo salario

En medio de un sinfín de polémicas y acusaciones de corrupción y malos manejos, la FIFA y su presidente Gianni Infantino recibieron un respiro este miércoles 21 de octubre, tras difundirse la disculpa que el periódico The Times ofreció por acusaciones equivocadas contra el italiano. El propio organismo internacional difundió el mensaje del medio británico y pidió responsabilidad a la prensa.

"La FIFA le da la bienvenida al escrutinio. Pero el escrutinio no es una licencia para amplificar falsas acusaciones. Cuando los reportes sean imprecisos, engañosos o totalmente falsos, como fue este caso, la FIFA continuará desafiándolo directa y vigorosamente", escribió el organismo rector del futbol mundial en la última parte de su comunicado.

Así fue la disculpa de The Times

En la publicación, FIFA compartió íntegro el comunicado de The Times para ofrecer disculpas por el reporte publicado el pasado 13 de octubre, de que Infantino recibía un segundo salario que la FIFA no había revelado. "Esto es incorrecto. No hubo un 'segundo salario'. Las regulaciones no exigen a la FIFA incluir gastos y reembolsos recibidos por Infantino en su reporte anual, ya que no se consideran 'compensaciones' en los requisitos de información suizos".

"También aceptamos que Infantino no compró una propiedad en Miami con un precio presuntamente inferior al valor real, tal como informamos, y ni él ni su familia son los propietarios legales o beneficiarios de Shadi LLC y no tienen control sobre la compañía, como sugerimos. Estamos felices de hacer estas correcciones y disculpas para Infantino y la FIFA por nuestros errores", finaliza la disculpa.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP

¿Qué dijo la FIFA tras las disculpas?

Además de la disculpa del medio británico, el organismo incluyó en su comunicado su postura ante lo ocurrido y acusó de una campaña contra su actual presidente. "Como la FIFA lo señaló en agosto, es evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente" y pide a la prensa que sea cuidadosa con lo que difunde.

"La FIFA insta a los medios de comunicación a actuar de manera responsable y a verificar minuciosamente todas las fuentes, a fin de evitar la publicación y posterior reproducción de información falsa y difamatoria", finaliza el texto del organismo internacional.