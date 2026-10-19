El organismo europeo exige explicaciones sobre posibles conflictos de interés, acuerdos comerciales y decisiones del presidente de FIFA

Una nueva polémica sacude a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, luego de que la UEFA enviara una carta formal exigiendo respuestas a 42 cuestionamientos relacionados con posibles conflictos de interés, decisiones administrativas y los vínculos del dirigente suizo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los temas señalados también aparecen el Premio de la Paz de FIFA y la polémica suspensión del futbolista estadounidense Folarin Balogun durante la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con información publicada por Sky Sports News, el organismo europeo dirigió el documento al secretario general de FIFA, Mattias Grafström, después de que Infantino solicitara a los integrantes del Consejo presentar sus inquietudes por escrito durante una reunión celebrada en Zúrich. La UEFA estableció el próximo 2 de noviembre como fecha límite para recibir las respuestas y la documentación correspondiente, dejando claro que los señalamientos no pueden esperar hasta la siguiente reunión del máximo organismo del futbol mundial.

¿Por qué UEFA exige explicaciones a Gianni Infantino y FIFA?

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba incorporar inversión privada a los negocios del organismo y que contemplaba una valoración de 20 mil millones de dólares. UEFA pidió aclarar por qué Thrive Capital fue seleccionada como inversionista principal sin un proceso competitivo y por qué se estableció un acuerdo de exclusividad sin consultar previamente al Consejo de FIFA. La firma está encabezada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

El organismo europeo también solicitó conocer si Infantino habría recibido algún beneficio económico o participación dentro de FFE, además de pedir acceso a toda la documentación relacionada con el proyecto. Asimismo, UEFA cuestionó por qué FIFA buscaba financiamiento privado pese a su situación económica y solicitó una investigación verdaderamente independiente que examine las decisiones tomadas por el presidente del organismo y las posibles deficiencias en los procedimientos internos.

Donald Trump y Gianni Infantino en la Copa del Mundo 2026 | AP

Las inquietudes no se limitan a los negocios de FIFA. Entre las 42 preguntas también aparecen solicitudes de información sobre posibles remuneraciones adicionales a Infantino, pagos al cantante Marc Anthony por actividades relacionadas con el Mundial 2026 y gastos por viajes privados y alojamiento. UEFA también expresó preocupación por la independencia de los órganos disciplinarios y electorales, así como por la neutralidad de la administración durante el proceso para elegir al presidente de FIFA.

¿Qué relación tienen Donald Trump y la polémica de Folarin Balogun con FIFA?

La relación entre Donald Trump y Gianni Infantino ocupa un lugar importante dentro del documento. UEFA cuestiona distintas operaciones y decisiones vinculadas con el mandatario estadounidense y personas de su entorno, entre ellas el arrendamiento de oficinas en la Trump Tower de Nueva York por aproximadamente cuatro millones de dólares durante siete años, posibles conversaciones sobre una criptomoneda de FIFA y el acuerdo comercial con Kalshi, empresa relacionada, según los señalamientos citados, con Donald Trump Jr. También solicita explicaciones sobre la creación del Premio de la Paz de FIFA, otorgado al presidente estadounidense sin una aprobación previa del Consejo, de acuerdo con la carta.

Otro de los asuntos que ha generado controversia es la intervención de Trump en el caso disciplinario de Folarin Balogun, futbolista de la Selección de Estados Unidos cuya tarjeta roja fue objeto de una revisión. UEFA quiere conocer qué pidió exactamente el mandatario durante una llamada con Infantino y si el castigo habría sido reconsiderado sin su intervención. Además, cuestiona las decisiones arbitrales y administrativas tomadas durante el Mundial 2026, incluyendo el descanso de 27 minutos en la final y la implementación de pausas obligatorias de hidratación sin una consulta previa al organismo encargado de las reglas del juego, según sostiene la confederación europea.

Folarin Balogun, en el Mundial 2026 | AP