El entrenador recibió una suspensión de tres partidos, Ibrahim Hassan y Ziko también fueron sancionados

Hossam Hassan, DT de Egipto, ha recibido una suspensión de tres partidos por parte del Comité de Disciplina de la FIFA por sus gestos polémicos durante el juego de Octavos de Final del Mundial 2026 ante Argentina.

¿Cuáles fueron las sanciones?

A través de las redes sociales de la Federación Egipcia de Futbol (FEF) confirmó las sanciones al DT y miembros de la palntilla: “Hossam Hassan, el director técnico de la selección nacional, Ibrahim Hassan, director de la selección, y el jugador Mustafa Ziko, las cuales incluyen la suspensión de Hossam e Ibrahim Hassan por tres partidos cada uno, y la suspensión de Ziko por cinco partidos.”

Árbitro, François Letexier en el juego Argentina vs Egipto Mundial 2026 | AP

Asimismo, destaca que ya se realizó una solicitud para recibir las razones con mayor detalle sobre los castigos: “La Federación Egipcia de Futbol ha presentado ante el Comité de Disciplina de la FIFA una solicitud para obtener las razones y considerandos detallados de las decisiones emitidas.”

“Con el fin de estudiarlos y evaluar la posición legal, previo a la adopción de medidas de apelación de acuerdo con los reglamentos aplicables”, termina catapultando la federación en su cuenta de X.

Hossam Hassan, director técnico de Egipto | AP

¿Qué sucedió?

Hossam Hassan desató una de las grandes polémicas al cruzar los brazos a la altura de las muñecas en forma de “X”, una situación que tomó por sorpresa a varios sobre el significado que podría representar.

Se aseguró que fue por un código universal que la FIFA implementó para comunicar incidentes de racismo de manera inequívoca e inmediata. Su propósito es que cualquier persona en la cancha —ya sean jugadores, entrenadores o miembros del cuerpo técnico— pueda alertar al cuerpo arbitral sin necesidad de comunicación verbal.

Egipto presenta queja ante la FIFA por el arbitraje en la derrota frente a Argentina | AP

Cabe mencionar, que también lanzó un escupitajo hacia las gradas tras ver una bandera de Israel provocativa de un argentino mientras se retiraba a los vestidores y previamente en conferencia de prensa a favor de Palestina y que pudo tomarse mal.