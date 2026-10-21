El atacante marfileño se acercó a saludar a los integrantes del conjunto alemán durante el calentamiento previo al duelo de Champions League

Las vueltas del futbol regalaron un momento emotivo durante la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Yan Diomandé, una de las nuevas figuras del Real Madrid, protagonizó un cálido reencuentro con sus excompañeros del RB Leipzig, equipo en el que destacó por su capacidad de regate y que dejó una huella importante en su joven carrera.

¿Cómo fue el reencuentro de Yan Diomandé con el Leipzig?

El atacante de Costa de Marfil aprovechó los instantes previos al encuentro para acercarse a la banca del conjunto alemán y saludar a quienes compartieron vestidor con él. El gesto no pasó desapercibido para las cámaras, que captaron el momento en el que el futbolista merengue se desvió de su camino para encontrarse con los integrantes del equipo visitante.

Yan Diomandé con ex compañeros | x:@RBLeipzig

Durante el calentamiento de ambos equipos, Diomandé se aproximó a la zona de la banca del Leipzig para saludar a sus antiguos compañeros y miembros del cuerpo técnico. Los integrantes del club alemán respondieron con muestras de afecto, en una escena que reflejó la buena relación que el futbolista conserva con quienes lo acompañaron durante su etapa en la Bundesliga.

El encuentro no se limitó a un saludo rápido. El marfileño se tomó el tiempo para intercambiar algunas palabras, sonrisas y bromas con sus antiguos compañeros, en un ambiente de camaradería que contrastó con la intensidad propia de una jornada de Champions League. Así, antes de saltar al terreno de juego, Diomandé dejó claro que su llegada al Real Madrid no le ha hecho olvidar a uno de los equipos que marcaron su trayectoria.

Yan Diomandé con Real Madrid en el amistoso ante Schalke 04 | AP

Los números de Yan Diomandé con el RB Leipzig

Durante su paso por el Leipzig, Diomandé registró 36 partidos, en los que consiguió 13 goles y 10 asistencias. Sus actuaciones también destacaron por su habilidad en el uno contra uno, una de las características que lo colocaron entre los regateadores más efectivos del futbol europeo.

Su capacidad para desbordar y superar rivales lo convirtió en un elemento importante para el conjunto alemán y contribuyó a consolidar su proyección internacional. Estas cualidades terminaron por colocarlo en el radar de uno de los clubes más importantes del mundo, el Real Madrid.

Ahora, con una nueva etapa por delante en la capital española, el atacante continúa su camino en la élite del futbol europeo. Sin embargo, el emotivo reencuentro con el Leipzig demostró que, más allá de los cambios de camiseta y los nuevos desafíos, los vínculos construidos durante su carrera siguen teniendo un lugar especial.