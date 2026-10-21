¿Quién es Nico Paz? El jugador que el Real Madrid dejó ir y que le marcó un doblete al Manchester United

Apuntado a ser el ‘heredero de Messi’ en Argentina, el mediocampista ofensivo es una de las figuras del Como 1907

La Jornada 3 de la UEFA Champions League ha dejado grandes sorpresas, pero también ha confirmado el buen momento de varios futbolistas. Uno de los más destacados es el mediocampista argentino Nico Paz, quien actualmente deslumbra con el Como 1907 y que, en su momento, dejó el Real Madrid para continuar su carrera en el futbol italiano.

De promesa del Real Madrid a figura en Italia

Luego de marcar un golazo ante el Manchester United en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, durante la primera mitad del encuentro correspondiente a la Fase de Liga de la Champions League, el argentino volvió a despertar el interés por su talento. Su capacidad goleadora, visión de juego y habilidades con el balón lo colocan entre los jóvenes con mayor proyección del futbol argentino.

Paz debutó en 2022 con el Real Madrid Castilla y se convirtió en uno de los talentos más llamativos de su generación. Sus actuaciones le permitieron incorporarse al primer equipo durante la gira por Estados Unidos en 2023. Su debut oficial llegó el 8 de noviembre de ese año, cuando ingresó por Federico Valverde en un partido de la fase de grupos de la Champions League. Tres días después, también tuvo minutos en LaLiga frente al Valencia.

Nico Paz en la Champions League con el Como 1907 | AP

El argentino marcó su primer gol con el primer equipo madridista el 29 de noviembre de 2023. Después de ingresar de cambio por Brahim Díaz, anotó el tanto que selló la victoria por 4-2 ante el Napoli en la Champions League. Con esa anotación, se convirtió en uno de los argentinos más jóvenes en marcar en la competición, solo por detrás de Lionel Messi entre los futbolistas argentinos mencionados en este registro.

Pese a llamar la atención desde muy joven, Nico Paz fue transferido al Como 1907 el 21 de agosto de 2024, por una cantidad cercana a los seis millones de euros. Sin embargo, el Real Madrid se reservó una opción de recompra y un porcentaje de los derechos económicos de una futura venta, una operación que abrió un nuevo capítulo en la carrera del mediocampista.

Messi y Nico Paz celebrando el segundo gol ante Benín | AP

¿Cómo le va a Nico Paz en el Como 1907?

Desde su llegada al futbol italiano, el argentino ha destacado por su conducción, capacidad para superar rivales, visión de juego y golpeo de balón. Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la Selección de Argentina, donde ha comenzado a ser señalado como uno de los talentos llamados a tomar el relevo generacional de Lionel Messi.

Con el Como 1907, Nico Paz ha consolidado su crecimiento y se ha convertido en una pieza importante del equipo. Su participación en el ataque, tanto con goles como con asistencias, lo ha colocado en el radar de clubes importantes y ha reavivado el interés del Real Madrid, que conserva mecanismos para recuperarlo.

En cuanto a sus números, el mediocampista suma 85 partidos oficiales con el conjunto italiano, en los que registra 22 goles y 21 asistencias, de acuerdo con las cifras proporcionadas. Con la selección argentina, acumula 14 participaciones, cuatro goles y dos asistencias.

Nico Paz, el 'motor' del Como

Si había alguna duda sobre la calidad y el talento del argentino, estas quedaron mermadas en el duelo de Champions. Nico y el Como se impusieron de manera contundente ante un Manchester United que no pudo meter las manos y recibió en italia una contundente derrota de 4-1, con doblete incluido del dorsal '10'.

El juego arrancó con un golazo de Nico apenas a los dos minutos de juego, condicionando a los Red Devils durante todos los primeros 45 de juego. Para comienzos de la segunda parte, una vez más el Como golpeo con un gol de vestidor a los 49', gracias a un remate de Anastasios Douvikas; pase del propio Paz.

Finalmente, el '10' volvió a aparecer y sentenció su doblete a los 57 minutos con un gran disparo de pierna zurda, liquidado el juego 3-0, no obstante, los pupilos de Fabregas fueron a buscar aún más del partido y a los 76' Jacobo Ramón puso el 4-0, mismo que terminó descontando Joshua Zirkzee en el tiempo agregado y cerrando el marcador final de 4-1.