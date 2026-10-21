El atacante del PSG recibió unas emotivas palabras del astro portugués

Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Paris Saint-Germain, confirmó la peor noticia para su carrera al sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior durante la victoria 4-2 frente al Barcelona, lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada. Tras el trágico diagnóstico, Kvaratskhelia compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales expresando su dolor, lo que provocó una ola de apoyo internacional liderada por su gran referente de la infancia, Cristiano Ronaldo, quien le dedicó unas palabras de aliento para motivar su pronta recuperación.

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A sus 25 años y atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos, el internacional georgiano tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 61 tras una dura entrada de Xavi Espartat.

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a Kvaratskhelia tras su grave lesión

A través de sus plataformas oficiales, el delantero del conjunto parisino rompió el silencio sobre el duro momento que atraviesa: "Antes de cada partido que juego le pido a Dios que deje el campo sano pero en vano... Dios me escogió y si protegía a los jugadores de otro campo estoy listo para pasar estos meses de dolor y lágrimas", redactó en su publicación.

Khvicha Kvaratskhelia usa el dorsal 7 po CR7 l AP

Entre la gran cantidad de comentarios de aliento para el bicampeón de Champions League con el PSG, destacó el mensaje escrito por Cristiano Ronaldo, el máximo ídolo del futbolista georgiano desde su infancia:

"Las batallas más duras en el futbol suelen ser aquellas que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides qué es lo que te ha traído hasta aquí, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de hasta dónde puedes llegar. Mantén vivo ese fuego. Lo mejor de ti está aún por llegar", le escribió el astro portugués.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT