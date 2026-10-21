La tarjeta del argentino alcanzó las 664 mil 325 unidades vendidas y se convirtió en la más exitosa en la historia de la colección

Lionel Messi sigue haciendo historia, incluso fuera de las canchas. El astro argentino estableció un nuevo récord en el mundo del coleccionismo al convertirse en protagonista de la tarjeta Topps NOW más vendida de todos los tiempos, luego de que aficionados y coleccionistas de todo el mundo adquirieran 664 mil 325 ejemplares de la pieza dedicada a la Selección de Argentina.

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La cifra superó cualquier registro anterior de la colección Topps NOW, una línea de tarjetas que conmemora momentos destacados del deporte y que permite a los aficionados adquirir piezas relacionadas con acontecimientos recientes. En esta ocasión, el interés por el capitán argentino volvió a quedar de manifiesto con una demanda que rebasó las expectativas.

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¿Qué hace especial a la tarjeta de Lionel Messi?

El récord de ventas también permitió desbloquear una edición extraordinaria: la primera tarjeta paralela White OpalFractor 1 de 1 en la historia de esta colección. Esta versión especial se activa cuando una tarjeta Topps NOW supera las 500 mil unidades vendidas, por lo que el registro alcanzado por Messi cumplió con el requisito establecido.

La pieza destaca por su exclusividad, ya que existe una sola copia de esta versión y cuenta con el atractivo adicional de llevar la firma del futbolista argentino. De acuerdo con la información difundida por Topps, uno de los coleccionistas que adquirieron la edición base recibirá esta tarjeta única junto con su pedido.

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Messi convierte otro logro en una pieza de colección

El anuncio representa un nuevo reconocimiento para el campeón del mundo con Argentina, cuyo impacto trasciende el terreno de juego. Su popularidad entre los aficionados también se refleja en el mercado de artículos deportivos coleccionables, donde sus tarjetas se han convertido en objetos de gran interés.

Con 664 mil 325 copias vendidas, la tarjeta conmemorativa se coloca en la cima de los registros de Topps NOW y deja una pieza única para la historia del coleccionismo deportivo. Mientras Messi continúa sumando capítulos a su trayectoria, su imagen vuelve a demostrar el alcance mundial que mantiene entre los seguidores del futbol.