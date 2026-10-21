El guardameta del Real Madrid aseguró que aún le gustaría volver a la selección

Luego de la Copa del Mundo 2026, todo parecía indicar que el portero de Bélgica, Thibaut Courtois, diría adiós a la selección, sin embargo, esto puede cambiar. No obstante, el portero del Real Madrid reveló que aunque está optimista por la posibilidad de volver, este ya fue eliminado del grupo de Whatsapp que tienen los jugadores.

Courtois confiesa que aún tiene comunicación con sus compañeros

Durante una entrevista, el guardameta de 34 años reveló que los jugadores del equipo belga se mantienen en contactos a través de un grupo de Whatsapp, el cual sirve para dar algún tipo de información sobre enterramientos o situaciones del equipo y aunque comentó que recientemente los sacaron, aún sostiene comunicación con algunos compañeros.

Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados”, declaró para el medio DAZN.

Thibaut Courtois y Timothy Castagne | AP

El portero no solo habló sobre el percance en la red social, sino que también confirmó que no está cerrado a volver con el equipo de los Diablos, pues si bien pensó en el retiro, el proyecto de Mark van Bommel, así como el ambiente vivido en el mundial hicieron que su perspectiva tomara un giro de último momento.

Todo el mundo estaba bastante satisfecho después de la primera concentración con Van Bommel. El equipo va por buen camino, al igual que el entrenador. Esta selección tiene un gran futuro”, añadió.

Finalmente, Thibaut confesó que si el estratega neerlandés lo llega a requerir el está dispuesto a volver a portar los colores de Bélgica, además de reconocer que él no busca ser siempre el titular en todos los partidos, pues entiende que hay situaciones que lo podrían dejar en la banca, algo que no le molesta al futbolista.

“Nunca he acudido a la selección dando por hecho que iba a jugar automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo. Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto”, concluyó.

Thibaut Courtois y Senne Lammens, porteros de Bélgica | AP

¿Cuándo es la siguiente Fecha FIFA?

Aunque aún nada está escrito, en caso de que Van Bommel llame a Courtois con la Selección de Bélgica, esto sería para el mes de noviembre, cuando los Diablos disputen las Jornada 5 y 6 de la UEFA Nations League los días 12 y 15 de noviembre ante Turquía e Italia, respectivamente.