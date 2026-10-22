El Estadio Hidalgo tuvo una visita especial durante el partido entre Pachuca y Cruz Azul. Penta Zero Miedo, luchador profesional y aficionado de los Tuzos, fue invitado por el conjunto hidalguense para presenciar el encuentro y no pasó desapercibido entre los protagonistas.
Pachuca tendrá ausentes ante Cruz Azul; ¿quiénes son?
El enmascarado aprovechó la invitación para portar la camiseta del equipo local y demostrar una vez más su apoyo al Pachuca, club del que se ha declarado seguidor en distintas ocasiones.
Los celestes que tuvieron su encuentro con Penta
Sin embargo, la presencia de Penta también llamó la atención del lado celeste. Erik Lira y Andrés Gudiño aprovecharon la oportunidad para acercarse al luchador y tomarse fotografías con él, imágenes que el propio Cruz Azul compartió a través de sus redes sociales.
Así, mientras los Tuzos contaron con el respaldo de uno de sus aficionados más reconocidos, los jugadores de La Máquina también tuvieron la oportunidad de llevarse un recuerdo junto a una de las figuras mexicanas más populares de la lucha libre internacional.
Aunque Penta Zero Miedo se ha ganado el reconocimiento de los aficionados alrededor del mundo, en esta ocasión no hubo dudas sobre sus colores: en el Hidalgo, su corazón estuvo con Pachuca.