Penta Zero Miedo, visita de lujo en el Hidalgo para el Pachuca vs Cruz Azul

Penta Zero Miedo, luchador de la WWE, con el uniforme de Pachuca en el duelo ante Cruz Azul | IMAGO7

El luchador convivió con jugadores y fanáticos en el recinto de la Bella Airos

El Estadio Hidalgo tuvo una visita especial durante el partido entre Pachuca y Cruz Azul. Penta Zero Miedo, luchador profesional y aficionado de los Tuzos, fue invitado por el conjunto hidalguense para presenciar el encuentro y no pasó desapercibido entre los protagonistas.

El enmascarado aprovechó la invitación para portar la camiseta del equipo local y demostrar una vez más su apoyo al Pachuca, club del que se ha declarado seguidor en distintas ocasiones.

Penta Zero Miedo, luchador de la WWE, con el uniforme de Pachuca en el duelo ante Cruz Azul | MEXSPORT

Los celestes que tuvieron su encuentro con Penta

Sin embargo, la presencia de Penta también llamó la atención del lado celeste. Erik Lira y Andrés Gudiño aprovecharon la oportunidad para acercarse al luchador y tomarse fotografías con él, imágenes que el propio Cruz Azul compartió a través de sus redes sociales.

Así, mientras los Tuzos contaron con el respaldo de uno de sus aficionados más reconocidos, los jugadores de La Máquina también tuvieron la oportunidad de llevarse un recuerdo junto a una de las figuras mexicanas más populares de la lucha libre internacional.

Aunque Penta Zero Miedo se ha ganado el reconocimiento de los aficionados alrededor del mundo, en esta ocasión no hubo dudas sobre sus colores: en el Hidalgo, su corazón estuvo con Pachuca.