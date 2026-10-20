El Zero Miedo dejó claras sus ambiciones titulares en WWE y derrotó a Bron Breakker con ayuda de Je’Von Evans

Penta continúa buscando hacerse de un lugar entre las principales figuras de WWE. Durante Monday Night Raw, el luchador mexicano encaró a Roman Reigns y Sami Zayn, dejando claro que sus objetivos son los campeonatos mundiales, siendo el portador del maletín de Dinero en el Banco.

Sin embargo, el Zero Miedo no se quedó únicamente en las palabras, pues más tarde tuvo que enfrentarse a Bron Breakker en la lucha inaugural del programa. El mexicano consiguió llevarse la victoria con ayuda de Je’Von Evans, quien intervino para equilibrar las fuerzas ante la presencia de The Vision.

Penta va eligiendo el campeonato mundial que busca

El oriundo de Ecatepec protagonizó un intenso momento al encarar a Roman Reigns y Sami Zayn, los dos campeones máximos en la WWE. Penta dejó claro que planea atacar en cualquier momento a cualquiera de ambos, aunque no dejó en claro qué título escogerá para canjear su maletín.

Con Crown Jewel a dos semanas de celebrarse, el panorama luce muy prometedor para el mexicano, ya que tendrá a dos de los campeones en una sola lucha para buscar hacer efectiva su oportunidad para cualquiera de sus preseas.

Penta encarando a Sami Zayn con el maletín de Dinero en el Banco | WWE

Penta derrota a Bron Breakker con ayuda de Je’Von Evans

Minutos más tarde, Penta tuvo un complicado compromiso ante Bron Breakker en la lucha que abrió Raw. El integrante de The Vision contó con el respaldo de Austin Theory y Maxxine Dupri, quienes interfirieron para complicarle el panorama al mexicano.

Ante esta situación, Je’Von Evans apareció para ayudar al ‘Zero Miedo’ y emparejar las fuerzas frente a The Vision. La intervención resultó clave para que Penta pudiera sobreponerse a las adversidades y terminar llevándose la victoria ante Breakker.