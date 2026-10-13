La primera aparición del 'Cero Miedo' con el maletín, le ha entregado todo el cariño del público

Penta, el 'Señor Dinero en el Banco' 2026 hizo acto de presencia en el inicio de Monday Night Raw para presentar su maletín personalizado, el cual ya ha sido catalogado como "el mejor de la historia" por los fans a través de redes sociales. Además de eso, el nacido en Ecatepec también ha recibido todo el cariño del público presente en Louisiana.

"Te lo mereces" fue la frase con la que los fans de WWE recibieron al 'Cero Miedo', quien en un futuro cercano podría convertirse en campeón mundial de la empresa, ya sea con el título mundial o el mundial pesado.

Entre los favoritos del público

Desde que Lilian García presentó en el sonido local a Penta como "Mr. Money in the Bank", la Brookshire Grocery Arena 'enloqueció', pues recibirían a quien venció a otros cinco luchadores para quedarse con el maletín de uno de los eventos más importantes de la empresa. El mexicano presentó un maletín especial en su primera aparición después de resultar vencedor en la lucha.

Luego de la espectacularidad de su entrada, tomó el micrófono y se dirigió a los fanáticos presentes y a los que seguían el show en vivo a través de Netflix, para dejar en claro que este es un logro que está disfrutando, pues ha llegado a él después de varios años de mucho sacrificio; posteriormente, dejó notificados a los campeones mundiales actuales: "No sabrán cuándo ni dónde, pero cuando canjee este maletín, tengan por seguro que me convertiré en campeón mundial".

Luego de eso, Je'von Evans, uno de sus amigos en la marca roja, entró con una lesión evidente solamente para felicitarlo; sin embargo, Bron Breakker le aplicó una lanza y dejó en el limbo una posible lucha entre él y Penta para próximas ediciones del show de los lunes. Por el momento, el mexicano tendría en Sami Zayn y Roman Reigns, a las dos opciones para canjear su maletín y convertirse en campeón máximo de la WWE.

El espectacular maletín 'sin miedo'

El maletín personalizado de Penta cambió el color verde por el negro, agregando detalles en rojo y, algo de lo más importante, el idioma de lo que habitualmente está escrito en el centro, pasando de "Money in the Bank" a "Dinero en el Banco". Además, en los costados, se colocaron cabezas de dragón abiertas para simular que estas emanan fuego en el momento de la entrada del luchador mexicano, tal y como sucedió este 12 de octubre por primera vez.

Este producto ya ha salido a la venta de manera oficial en la tienda de WWE, teniendo un costo de 219.99 dólares, o sea 4,017.23 pesos mexicanos, o bien, una opción firmada por Penta de 329.99 o 6,025.19 pesos mexicanos.