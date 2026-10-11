Triple H elogia a Penta tras su conquista del Money in the Bank: “Vi un fuego en sus ojos”

Triple H destacó la actuación de Penta ante Roman Reigns en México y aseguró que el luchador mexicano merece la oportunidad que consiguió en MITB, la cual le permitirá ir por Roman Reigns o Sami Zayn

La actuación de Penta en México no pasó desapercibida para Triple H, quien reconoció el desempeño del luchador mexicano tras su enfrentamiento con Roman Reigns. El directivo de WWE destacó la intensidad que mostró el Zero Miedo sobre el cuadrilátero y aseguró que vio en sus ojos una determinación que nunca antes había observado.

El reconocimiento llegó después de una noche histórica en Money in the Bank para Penta, quien consiguió el maletín y una futura oportunidad que podría llevarlo a enfrentarse nuevamente con Roman Reigns o medirse ante Sami Zayn, por sus respectivos campeonatos mundiales.

El Gobierno de Ecatepec felicitó a Penta por su noche histórica

El impacto de Penta también llegó hasta Ecatepec, municipio del Estado de México que marcó el inicio de la carrera del luchador mexicano. A través de un mensaje de felicitación, el Gobierno de Ecatepec reconoció al enmascarado por lo conseguido durante la función en Nueva Orleans.

Por su parte, Triple H resaltó el mérito del mexicano y la oportunidad que obtuvo después de medirse ante Roman Reigns. “Penta llevó a Roman Reigns a sus límites en México y en ese momento, vi un fuego en sus ojos que nunca antes había visto. Lo que logró hoy lo tiene muy merecido”, expresó.

El directivo también explicó que el resultado le permitirá buscar una oportunidad frente a Roman Reigns o Sami Zayn. “Fue algo increíble. Así es como se recompensa ese fuego que tiene Penta”, concluyó.