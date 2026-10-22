¡Máquina aceitada! Cruz Azul derrota a Pachuca y se afianza en el tercer lugar

Andrés Montaño y jugadores de Cruz Azul, en festejo de gol, ante Pachuca | IMAGO7

Andrés Gudiño tuvo una actuación pletórica que le dio la victoria al conjunto celeste

Cruz Azul sumó tres puntos importantes en su visita a Pachuca. La Máquina se impuso 1-2 ante los Tuzos en la Jornada 13 del Apertura 2026, resultado que le permitió escalar hasta la tercera posición de la tabla general con 23 unidades.

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El conjunto celeste comenzó con el pie derecho y apenas al minuto 13 encontró la ventaja. Gabriel Fernández apareció para mandar el balón al fondo de las redes, luego de aprovechar una asistencia de Alan Mozo que abrió el camino para los dirigidos por Joel Huiqui.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

La respuesta de Pachuca

Sin embargo, Pachuca no tardó en responder. Los pupilos de Benjamín Mora mantuvieron la presión y al 20’ encontraron el empate por conducto de Francisco Venegas, quien aprovechó un servicio de Rodolfo Pizarro.

Para la segunda mitad, Huiqui movió sus piezas en busca de recuperar el control del encuentro. Uno de los cambios fue el ingreso de Andrés Montaño, quien volvió a demostrar que puede marcar diferencias cada vez que recibe una oportunidad en el terreno de juego.

Francisco Venegas, jugador de Pachuca, en festejo de gol con Benjamín Mora, entrenador de los Tuzos | MEXSPORT

Andrés Montaño, el héroe celeste

La recompensa para La Máquina llegó al minuto 79, cuando el árbitro Daniel Quintero señaló una pena máxima. Montaño tomó la responsabilidad desde los once pasos y no falló para marcar el 1-2.

Con esta anotación, el mediocampista suma cuatro partidos consecutivos participando directamente en goles, ya sea con anotaciones o asistencias.

Andrés Montaño, jugador de Cruz Azul, antes de cobrar un penalti ante Pachuca | MEXSPORT

Pachuca intentó reaccionar en los minutos finales y Salomón Rondón consiguió enviar el balón al fondo de la portería; sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de juego. Incluso en los últimos minutos lo volvió a intentar pero Andrés Gudiño evitó que entrara el balón.