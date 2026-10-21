Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO: resultados, goles y estadísticas

La baja sensible de Rotondi
Carlos Rotondi pasó de ser un villano a un héroe en la historia reciente de Cruz Azul. Sin embargo, el jugador argentino cuenta con un tiempo sin inactividad.
Esto es lo que se sabe:
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Actualizado a 18:55 - 21 de octubre de 2026
La Bella Airosa tendrá una nueva edición del Clásico Hidalguense
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La baja sensible de Rotondi
Carlos Rotondi pasó de ser un villano a un héroe en la historia reciente de Cruz Azul. Sin embargo, el jugador argentino cuenta con un tiempo sin inactividad.
Esto es lo que se sabe:
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Cruz Azul buscará seguir con la gran racha que dejó la goleada ante Juárez, en un partido de suma tensión ante Pachuca.
El partido podrá seguirse en los siguientes canales: