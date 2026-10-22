Los Guerreros rompieron un récord institucional, después de algunos años de dificultades

Récord para Santos. Con el triunfo de 2-0 sobre Pumas, los Guerreros ya hicieron historia en este Apertura 2026, al hilar seis victorias por primera vez para la institución, después de haber estado cerca de este registro en cinco ocasiones.

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¿Cuál era el mejor registro de Santos antes de los seis triunfos en el Apertura 2026?

Fue el Verano 1998, Verano 1999, Apertura 2007, Apertura 2011, Clausura 2012 y Apertura 2013, los torneos en los que Santos registró cinco triunfos consecutivos. Después de 13 años, finalmente los Guerreros consiguieron esta marca.

El mérito de este equipo de Renato Paiva radica en lo que rodeaba al equipo en los últimos años, un proyecto que parecía no tener rumbo, incluso al inicio de este semestre también, en el que antes de esta racha llevaba siete encuentros de Liga MX sin ganar.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

El color esperanza rindió frutos

Después de la polémica del presidente, Aleco Irarragorri con la canción de Color Esperanza, las cosas comenzaron a cambiar y la derrota de 1-0 ante Cruz Azul fue el último resultado negativo para los de la Comarca.

Juárez, Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis, Querétaro, y ahora Pumas son las víctimas de este equipo histórico de Santos, que ya se coloca en la novena posición con 19 unidades. La esperanza está más viva que nunca.

Santos Laguna se mete a lugares de Liguilla | Imago7

De los seis partidos ganados en esta racha, tres fueron contra equipos que terminaron con un hombre menos, se trata de Toluca, Querétaro y Pumas, una situación que los Guerreros han sabido aprovechar de buena manera.