¿Robo a Pumas? Santos ya le gana a los Felinos con un polémico penal

Además de la pena máxima, el conjunto felino se quedó con uno menos tras la falta de Nathan Silva

Menos de dos minutos en el Estadio Corona y ya existió una jugada polémica. En una jugada de peligro de Santos, Nathan Silva intentó marcar a Ezequiel Bullaude, pero el árbitro Guillermo Pacheco consideró que existió un empujón.

¿Por qué hubo polémica en el penalti de Santos ante Pumas?

A pesar de los reclamos, el silbante marcó el penalti y además expulsó a Silva por la regla del último hombre. El empujón del central brasileño fue considerado polémico al no ser tan claro para señalar la pena máxima, además del doble castigo.

Eduardo Aguirre convirtió el penalti para adelantar rápidamente a Santos, que busca su sexto triunfo al hilo que lo coloca en los puestos de Liguilla. Por otro lado, para Pumas significará un duro golpe que complica sus aspiraciones a clasificar a la Fase Final.

Eduardo Aguirre celebrando gol de penal ante Pumas | IMAGO7

Quinto penalti y quinta expulsión para Pumas en el torneo

Es el quinto penalti que se sanciona en contra de Universidad Nacional en el torneo, después de los dos ante Atlético de San Luis y Tijuana. También es la quinta expulsión para el equipo, lo que confirma las desatenciones que tiene el conjunto felino.

Pumas remará contra corriente, al tener que completar el partido con 10 elementos y con un gol de desventaja tan temprano en el encuentro, con esperanza de que su ataque vuelva a responder en un momento de alta exigencia.