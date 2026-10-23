Se cumplen 50 años del debut de Hugo Sánchez, así fue su presentación con Pumas

El 'Pentapichichi' apareció en Primera División en un partido contra Tigres hace medio siglo

Hoy hace 50 años debutó profesionalmente con Pumas, la máxima leyenda futbolística no solo de México, sino de la Concacaf en el Siglo XX, de acuerdo a la Federación de Historia y Estadística: Hugo Sánchez Márquez.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Antes de su 'bautizo' en Primera División, a Hugo ya se le conocía como el 'Niño de Oro', mote que le puso el cronista Ángel Fernández, pues arrastraba sobre los tachones un cumulo de más de 80 partidos, con destacadas actuaciones, con las categorías de límite de edad de la Selección Mexicana, dirigidas por sus primeros mentores Diego Mercado y Alfonso Portugal, quien más tarde se convirtió en su suegro.

Con el Tricolor menor, Sánchez Márquez conquistó la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos 1975, donde marcó siete goles, y participó en los Juegos Olímpicos Montreal 1976; además de un estimado de más de 200 cotejos a nivel juvenil (sumando Fuerzas Básicas, torneos internacionales y combinados amateurs), antes de su gran cita con el Club Universidad.

Así fue el debut de Hugo Sánchez

Después de ingresar a las Fuerzas Básicas de Pumas, en 1969, con 11 años de edad, pasaron siete primaveras más, para debutar ya con la mayoría de edad, aquel sábado 23 de octubre de 1976, en duelo de la Jornada 7 de la temporada 1976-77 contra Tigres, en el Estadio Universitario.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas, en un duelo con Tecos. | MEXSPORT

Pumas arrancó con Enrique Vázquez del Mercado, en la portería, Genaro Bermúdez, Ernesto Cervantes, Héctor Sanabria y Jesús 'Camarón' Iturralde, en la zaga, Jorge Vergara (sustituido por José Luis López), Spencer Coelho y Ladislao Domínguez, en medio campo, y Juan José Muñante, Cabinho y Geraldo Cándido, en el ataque.

Hugo comenzó en la banca, hasta que el técnico húngaro Jorge Marik lo hizo ingresar al minuto 25 en sustitución del brasileño Geraldo Cándido, con el encuentro aún empatado a cero, aunque al final el triunfo se lo llevaron los auriazules con gol de penalti de Evanivaldo Castro 'Cabinho', al 66'.

Presentación con 'estrella'

Sin duda, la buena estrella de Hugo Sánchez, lo acompañó desde sus inicios, pues tras debutar con triunfo sobre los de la 'U', cinco meses después, el 27 de marzo de 1977, marcó su primer gol frente al América, en el Estadio Azteca, con soberbia ejecución de tiro libre de zurda.

Y en esa misma campaña, la 1976-77 los Pumas se coronaron en la Liga 1976-77, al vencer en la Final a los Leones Negros, con global de 1-0, gracias a Cabinho.

Como jugador, el 'Penta' agregó tres títulos colectivos más a su cuenta, una Copa de la Concacaf (1980), una Copa Interamericana (1981) y otra Liga, la 1980-81, donde en la Final de Vuelta contra Cruz Azul jugó su último partido con la playera felina.

Hugo Sánchez, a hombros junto a Rafael Amador y Bora Milutinovic, tras vencer en la Final 80-81 a Cruz Azul. l MEXSPORT

Además de un título de goleo individual, en la 1978-79, con 26 tantos, compartido con su compañero, Cabinho.

El primer Bicampeón de torneos cortos

Tras su etapa como jugador, Hugo Sánchez regresó tal cual 'Hijo Pródigo' a CU, ahora como de técnico, en dos periodos.

El primero, muy breve, del Verano 2000 al Invierno 2000, donde fue cesado por desacuerdos con la directiva, pero en el segundo, del Invierno 2001 al Apertura 2005, dejó el extraordinario legado de conquistar el primer Bicampeonato en la historia de torneos cortos, Clausura 2004 y Apertura 2004, al vencer a Chivas y Rayados, respectivamente.

Hugo Sánchez, tras obtener el título del Apertura 2004, al vencer a Monterrey. l MEXSPORT

Pumas le prepara homenaje

​De acuerdo con información al interior del conjunto auriazul, el Pentapichichi fue invitado para recibir un homenaje en su casa, en el Estadio Olímpico Universitario, durante el partido de la Jornada 14 del Torneo Apertura, donde los universitarios enfrentarán a Tigres, el mismo club ante el cual debutó, mañana a las 21:10 horas.