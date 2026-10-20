Jugadores de Pumas celebrando con la afición en CU | MEXSPORT

El conjunto felino tiene margen de error mínimo para estar en la Fase Final

Pumas afrontará sus últimos cinco encuentros del torneo regular, mismos que son claves para entrar a los puestos de clasificación a Liguilla, un objetivo primordial para Esteban Solari.

¿Puede Pumas meterse a los primeros ocho puestos si le gana a Santos?

En caso de que Pumas le gane a Santos, llega a 19 puntos, uno más que León, que en la Jornada 13 enfrenta a Tigres. Para meterse a los puestos de Liguilla, Universidad necesita que los del Bajío caigan ante Tigres.

En caso de que León empate con Tigres, Pumas necesita mejorar su diferencia de goles, que es actualmente de -1, por lo que tiene que vencer a los laguneros por tres anotaciones o más.

Juninho en celebración con Pumas en la Liga MX en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Pumas enfrenta a rivales directos en la recta final del torneo

Después de medirse con Santos, Universidad Nacional se verá las caras con Tigres, otro equipo que está en la búsqueda de entrar a la Liguilla, con 14 unidades. Un resultado negativo puede meter en serios problemas a los felinos.

Posteriormente, Puebla es el rival en la Jornada 15, un contrincante que tiene los mismos puntos hasta ahora. Los dos últimos encuentros de Pumas en el torneo son ante América y Rayados.

Esteban Solari, entrenador de Pumas | IMAGO7