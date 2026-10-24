Pumas vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

Aldo Jair Martínez Escalante 16:09 - 24 de octubre de 2026 Actualizado a 16:11 - 24 de octubre de 2026

El duelo de felinos será por la clasificación a los primeros ocho lugares; contando con un homenaje a Hugo Sanchez