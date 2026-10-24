Pumas y Tigres se miden en Ciudad Universitaria por el orgullo, garra y tradición, además de luchar por los últimos puestos a la Liguilla del Apertura 2026.
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Liga MX•Estadio Olimpico Universitario
Pumas vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
16:09 - 24 de octubre de 2026
Actualizado a 16:11 - 24 de octubre de 2026
El duelo de felinos será por la clasificación a los primeros ocho lugares; contando con un homenaje a Hugo Sanchez
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