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Pumas vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

Pumas vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
16:09 - 24 de octubre de 2026

Actualizado a 16:11 - 24 de octubre de 2026

El duelo de felinos será por la clasificación a los primeros ocho lugares; contando con un homenaje a Hugo Sanchez

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Pumas y Tigres se miden en Ciudad Universitaria por el orgullo, garra y tradición, además de luchar por los últimos puestos a la Liguilla del Apertura 2026.

¡Buenas tardes, amigos de RÉCORD!