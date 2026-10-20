El delantero paraguayo no se limita a sus obligaciones como anotador

Más allá de su capacidad goleadora, Robert Morales destaca por su trabajo en el desarrollo de juego. Con cuatro asistencias, el paraguayo está entre los máximos asistentes del torneo.

Morales ha brillado por su desgaste dentro del terreno de juego, gracias a su velocidad y presión a la defensa rival. Sus goles han sido claves para el equipo, incluso en escenarios de alta intensidad como la Final pasada.

Sus habilidades no quedan ahí, sino que también entiende bien el juego para juntarse con su mediocampo, ya sea Pedro Vite o Adalberto Carrasquilla, además de una buena conexión con Juninho.

¿Quiénes son los máximos asistentes del Apertura 2026?

Los máximos asistentes son Carlos Rodríguez, José Paradela y Helinho, con cinco, pero Robert Morales con cuatro está cerca de esos registros, que demuestran que es influyente para las anotaciones de Universidad Nacional.

Aunque no terminó en asistencia, el guaraní llamó la atención por la forma en la que conectó con Carrasquilla para romper el mediocampo de Atlante y que Juninho hiciera su octava anotación.

Robert Morales festeja gol ante Cruz Azul | Imago7

Competencia para Morales

Todavía con cinco fechas por delante, Morales puede pelear por el primer puesto, en una tabla competida y pareja, con otros jugadores también con cuatro asistencias, como Juan Brunetta y Jhohan Julio.

Su préstamo es con opción a compra, misma que puede ser activada en diciembre. Para varios aficionados, el atacante ya hizo lo necesario para permanecer en la institución, pues se ha adaptado de buena manera con Esteban Solari.