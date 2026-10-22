Matías Almeyda tras la victoria de Rayados sobre Puebla: "hay momentos en los que veo lo que planeamos"

El Pelado valora el trabajo de su equipo en las constantes mejoras que ha visto en el torneo

El proyecto de Matías Almeyda en Rayados muestra cada vez más mejoras, ahora con una goleada sobre Puebla de 1-4, que lo coloca en los primeros ocho puestos de la tabla, un objetivo de máxima prioridad para el técnico argentino con el conjunto regiomontano.

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¿Qué dijo Almeyda sobre el triunfo de Rayados?

Almeyda expresó que notó a ese equipo que planificó en su llegada, pero todavía no al 100 por ciento, debido a que también hay un rival que juega y pone resistencia para complicarle las cosas a su plantilla.

Rayados se quedó con el triunfo en su visita a Puebla | Mexsport

"Hay momentos que veo lo que nosotros planificamos y preparamos, y otros momentos que sabemos, como todos los equipos, que hay momentos buenos y momentos donde hay que mejorar, manteniendo la tranquilidad y calma para detectar en dónde tenemos que seguir corrigiendo y dando confianza para que los jugadores sigan brindándose y dando lo mejor de ellos", dijo Almeyda.

Almeyda, feliz con sus Rayados

A pesar de que notó que en momentos perdió el control, el Pelado se va contento con el rendimiento de sus futbolistas que tienen el mérito de hacer cuatro goles en calidad de visitante.

Rayados, en festejo de gol, ante Puebla | IMAGO7

"Me voy contento con el rendimiento. Uno siempre quiere que sea todo perfecto, pero también hay un rival que avanza y, aún así, en el segundo tiempo tuvimos muchísimas ocasiones. Por momentos se perdió el control, pero en líneas generales es difícil hacer cuatro goles y ganar de visitante ante un rival difícil", agregó el argentino.

Sobre estar entre los ocho primeros, el técnico de Rayados lo toma con mesura, ya que todavía quedan algunas jornadas restantes para definir si clasifican a la Liguilla del Apertura 2026.

"Todos conocemos bien nuestro campeonato y esto se define al final. Hay que seguir creciendo, mejorando, mantener este equilibrio que estamos logrando ahora, y las cuentas las haremos al final, pero es importante estar en el lote de los ocho primeros", explicó Almeyda.