Rayados golea al Puebla en el Cuauhtémoc y se mete en la pelea por la Liguilla

Rayados se quedó con el triunfo en su visita a Puebla | Mexsport

Los regiomontanos llegaron a 20 puntos y escalaron provisionalmente al séptimo lugar del Apertura 2026

La contundencia de Monterrey por 4-1 apareció desde los primeros minutos en el Estadio Cuauhtémoc; Rayados aprovechó los espacios y castigó los errores defensivos de Puebla para construir una ventaja que dejó prácticamente sentenciado el encuentro antes de llegar al descanso.

El primer golpe llegó al minuto 17, cuando Diego Rossi abrió el marcador para los regiomontanos. Con la ventaja, los visitantes mantuvieron el control y continuaron atacando ante una Franja que no encontró la manera de frenar los avances del rival.

Al minuto 31, Hugo Cuypers amplió la diferencia y puso el 2-0 para Rayados. Apenas unos minutos después, al 34, Lucas Ocampos apareció para marcar el tercer tanto, con lo que Monterrey se fue al descanso con una cómoda ventaja de tres goles.

La segunda mitad transcurrió con un panorama favorable para los dirigidos por Matías Almeyda. Con el marcador a su favor, Monterrey administró el ritmo del partido y Puebla tuvo que arriesgar para intentar meterse en la pelea.

Monterrey encontró el cuarto gol al minuto 61, por conducto de Roberto de la Rosa, quien amplió la goleada y terminó por apagar las esperanzas de reacción del conjunto poblano. El tanto confirmó el dominio visitante en una noche complicada para La Franja.

Puebla logró romper la blanqueada al minuto 66, cuando Facundo Almada se hizo presente para marcar el único tanto de los locales.

Diego Rossi celebra el primer gol el que se abrió la pizarra | Mexsport