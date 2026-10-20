César Garza recupera protagonismo con Rayados al sumar cuatro titularidades consecutivas, un gol y 311 minutos disputados

César Garza vuelve a ganar terreno en Rayados de Monterrey. El canterano albiazul ha recuperado protagonismo en el equipo dirigido por Matías Almeyda, al sumar cuatro partidos consecutivos con participación, todos ellos como titular, en una racha que también le ha permitido aportar en la ofensiva.

Los números de Garza con Rayados

En sus últimas cuatro apariciones, el mediocampista acumula 311 minutos disputados y un gol, números que reflejan la continuidad que ha encontrado en el primer equipo durante esta etapa del Apertura 2026.

César Garza, jugador de Rayados, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

La regularidad del canterano llega en un momento importante para Rayados, que necesita sumar minutos juveniles para avanzar en el cumplimiento de la regla. Su presencia en cuatro encuentros consecutivos como titular representa una alternativa para el cuerpo técnico, tanto en la búsqueda de resultados como en el desarrollo de futbolistas formados en casa.

Con esta seguidilla, César Garza busca consolidarse nuevamente en el conjunto albiazul y aprovechar la continuidad que ha recibido de Almeyda. El reto será mantener el nivel y seguir sumando minutos en el cierre del torneo, en una etapa en la que cada participación también cuenta para los objetivos colectivos de Monterrey.