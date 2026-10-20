¡De la WWE a la Liga MX! Kiana James sorprende al lucir jersey del Puebla en la NFL

Kiana James sorprende al lucir jersey del Puebla en la NFL | CAPTURA DE PANTALLA

La luchadora de SmackDown asistió al partido de Los Angeles Rams junto a Charlotte Flair, pero llamó la atención al portar la camiseta de La Franja

Kiana James cambió por un momento el cuadrilátero por las tribunas de la NFL, donde protagonizó una curiosa aparición con los colores del futbol mexicano. La luchadora de WWE estuvo presente en el SoFi Stadium para presenciar el partido de Los Angeles Rams, acompañada de Charlotte Flair, aunque lo que más llamó la atención fue el jersey del Puebla que lució durante el encuentro.

La imagen de la integrante de SmackDown con la camiseta de La Franja sorprendió a los aficionados, pues vinculó a una de las figuras de la lucha libre estadounidense con el futbol mexicano. Su elección también abrió la conversación entre los seguidores de WWE y la Liga MX, quienes destacaron la inesperada presencia del equipo poblano en un escenario de la NFL.

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¿Por qué Kiana James y Charlotte Flair tienen vínculos con México?

Además de compartir vestidores en WWE, Kiana James y Charlotte Flair mantienen una amistad fuera del ámbito profesional. Ambas han coincidido varias veces afuera del ring y ahora se les vio en el encuentro de los Rams, donde la camiseta del Puebla se convirtió en uno de los detalles más comentados de su aparición.

Charlotte Flair también ha tenido cercanía con la cultura mexicana a través de sus relaciones personales y amistades dentro del mundo de la lucha libre. La estrella de WWE mantuvo una relación sentimental durante varios años con Andrade El Ídolo, luchador mexicano con trayectoria en WWE y actualmente en AEW.

Andrade y Charlotte Flair durante su boda I IG: @charlottewwe

Asimismo, Charlotte tiene una relación de amistad con Finn Bálor y su esposa, la mexicana Vero Rodríguez, lo que amplía sus conexiones con el entorno de la lucha libre y la cultura de México.

Lo que seguramente es que Kiana y Charlotte le hubieran tenido un pequeño regalo y terminó por relucir durante el juego de los Rams.