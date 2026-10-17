Los locales se encontraron con dificultades para traducir sus llegadas en goles

Gilberto Mora continúa con su proceso de recuperación y, por esa razón, quedó fuera de la convocatoria de Xolos para el partido ante Puebla, en el que el conjunto fronterizo no pudo pasar del empate sin goles en casa.

El juvenil mexicano todavía no está listo para volver a la actividad, por lo que su proceso de recuperación continúa.

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Sin Mora en la convocatoria, Xolos buscó hacer valer su condición de local ante Puebla, pero se encontró con dificultades para traducir sus llegadas en goles.

Xolos vs Puebla en la Jornada 12 del Apertura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue el partido?

Desde los primeros minutos, el equipo fronterizo intentó tomar la iniciativa con disparos de media distancia y jugadas a balón parado.

Iván Tona e Ignacio Rivero probaron en distintas ocasiones, mientras que Jackson Porozo y Adonis Preciado buscaron hacer daño por la vía aérea.

Bryan Garnica disputando el balón ante un rival en el Xolos vs Puebla | IMAGO7

Puebla también tuvo sus oportunidades. Luifer Hernández estuvo cerca de marcar con un cabezazo al minuto 36 y, en el complemento, volvió a generar peligro con un remate dentro del área que fue detenido por el guardameta de Tijuana.

Xolos intentó

Los fronterizos insistieron durante la segunda mitad y estuvieron a punto de romper el empate al 73’, cuando Jackson Porozo conectó un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño.