Gilberto Mora abrió el camino: los futbolistas comienzan a debutar más jóvenes en la Liga MX

El debut de Paxon Ruffin volvió a poner el foco en las joyas del futbol mexicano

El futbol mexicano comienza a darles oportunidades a sus jóvenes talentos a edades cada vez más tempranas, debido a que el debut de Gilberto Mora con Xolos de Tijuana, cuando tenía apenas 15 años, se convirtió en uno de los casos más llamativos de los últimos años y puso bajo los reflectores a una nueva generación que busca abrirse camino en la Liga MX.

Desde entonces, otros clubes también presentaron a futbolistas menores de edad en el máximo circuito, como ocurrió recientemente con Paxon Ruffin, quien debutó con Monterrey a los 16 años y 260 días en el encuentro frente a Pachuca.

Podría interesarte Futbol Le preguntaron si se iba al Liverpool y esto fue lo que respondió Gilberto Mora, futbolista mexicano

Aunque Mora no es el futbolista más joven en estrenarse en Primera División, su aparición representa uno de los ejemplos más recientes de la apuesta por el talento juvenil. Su caso también convive con el de otros prospectos que recibieron minutos antes de alcanzar la mayoría de edad.

Paxon Ruffin y Gilberto Mora, las nuevas joyas

Ruffin y Mora forman parte de una lista de jugadores que tuvieron su primera oportunidad en la Liga MX durante la adolescencia. El juvenil de Rayados debutó con 16 años, 8 meses y 21 días, mientras que el mediocampista de Xolos lo hizo con 15 años y 308 días.

En el registro histórico, ambos aparecen detrás de Víctor Mañón, quien debutó con Pachuca en 2007, a los 15 años, siete meses y dos días, y Martín Galván, que se estrenó con Cruz Azul en 2008, a los 15 años, ocho meses y 25 días.

¿Cómo les fue a Víctor Mañón, Martín Galván y otros jugadores que debutaron muy jóvenes en Liga MX? | MEXSPORT

El listado también incluye a Emiliano García, quien debutó con Puebla a los 15 años, 11 meses y 27 días, y a Ever Guzmán, que tuvo su primera aparición con Morelia a los 16 años y dos meses.

Los jóvenes empiezan a levantar la mano

Dentro de esta camada de jugadores que vienen acelerando el paso en la Liga MX y el futbol mexicano, se suman Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes están destacando con Chivas, ambos con 19 años, aparte de que también tuvieron participación con la selección mexicana en el debut de Rafael Márquez como estratega.

También aparece “Mono” Martínez, quien llegó este torneo a Querétaro, procedente de las fuerzas básicas de LA Galaxy, y es el jugador más joven en la Liga MX con 16 años, siete meses y nueve días.

Hugo Camberos, uno de los jóvenes importantes con Chivas | IMAGO7