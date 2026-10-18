¿Gilberto Mora confirma que se va al Liverpool? Así reaccionó ante aficionados de los Reds

El mediocampista mexicano respondió con un pulgar arriba cuando seguidores del Liverpool corearon su nombre, en medio de los rumores que lo vinculan con el club inglés

Gilberto Mora y la ilusión de emigrar a un grande de Europa son cada vez más reales. El joven futbolista de Xolos de Tijuana protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales, luego de que aficionados mexicanos del Liverpool corearan su nombre y él respondiera con un pulgar arriba.

El gesto desató especulaciones sobre una posible llegada a los Reds, equipo que ha sido relacionado con el mediocampista durante los últimos meses, siendo también el Arsenal y el Manchester United unos de sus posibles destinos en la Premier League.

Gilberto Mora y su reacción ante los aficionados del Liverpool

En el video que circula en redes sociales, los seguidores del Liverpool llaman la atención del futbolista y corean el nombre del club. Mora voltea hacia ellos y levanta el pulgar, una respuesta que alimentó la ilusión de quienes sueñan con verlo jugar en la Premier League.

Todo esto ocurrió cuando el jugador se dirigía a los vestidores del Estadio Caliente tras haber empatado a cero ante el Puebla de la jornada 12 del Apertura 2026.

La interacción se produce en medio del interés que, de acuerdo con distintos reportes, ha despertado el mexicano que recientemente cumplió la mayoría de edad, por lo que su fichaje a uno de los equipos europeos es real. El Liverpool ha sido uno de los clubes que más fuerza ha tomado como posible destino para el jugador de Tijuana.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Gilberto Mora jugará en el Liverpool?

Aunque no se ha confirmado un acercamiento del club al joven mexicano, el futuro de Gilberto Mora sigue siendo un misterio. Por ahora, su reacción queda como una anécdota que aviva los rumores sobre su futuro.

El mediocampista cumplió 18 años el pasado 14 de octubre, por lo que ya puede dar el salto a un equipo extranjero sin las restricciones de edad que impedían una transferencia internacional cuando era menor. La posibilidad de verlo en Europa sigue generando expectativa, pero su próximo destino aún no está confirmado.