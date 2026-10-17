El juvenil mexicano reaccionó en redes sociales tras ser incluido en Messi +10, el proyecto de Adidas que reúne a jóvenes promesas del futbol mundial

Gilberto Mora expresó su agradecimiento a Lionel Messi después de ser elegido por el astro argentino para formar parte de Messi +10, una iniciativa de Adidas que reconoce a jóvenes talentos con proyección en el futbol internacional. El mexicano compartió su emoción en redes sociales y destacó lo que significa haber sido tomado en cuenta por una figura de la talla del campeón del mundo.

El futbolista de Xolos de Tijuana publicó un mensaje dirigido tanto a Messi como a la marca deportiva, en el que calificó como un honor formar parte del proyecto. Además, confesó que portar los botines del argentino representa un sueño para él.

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¿Qué dijo Gilberto Mora sobre Lionel Messi?

A través de sus redes sociales, Mora compartió su reacción tras conocer que había sido seleccionado para formar parte de la iniciativa. El juvenil mexicano agradeció directamente al futbolista del Inter Miami y a adidas por la oportunidad.

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias @leomessi y @adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, escribió el mexicano en su publicación.

El mensaje refleja la emoción de Mora por recibir el reconocimiento de uno de los futbolistas más destacados de la historia del deporte, además de la ilusión que le genera ser todo en cuenta por uno de sus ídolos en el futbol.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Gilberto Mora representa al futbol mexicano en Messi +10

Mora, con 18 años recién cumplidos, se coloca entre los jóvenes talentos de todo el mundo del deporte y más por ser uno de los elegidos por Messi. El mexicano ha llamado la atención por sus actuaciones con Xolos de Tijuana y su participación con la Selección Mexicana durante el Mundial, lo que lo ha convertido en uno de los nombres a seguir de cara al futuro.

El futuro de Gilberto Mora sigue en el aire al no saber hacia dónde será el destino que él elija para seguir con su gran futuro en Europa, siendo solo el tiempo quien terminará diciendo hacia dónde se irá.