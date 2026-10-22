Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en el duelo ante Santos | IMAGO7

El panameño genera preocupación por su cambio al inicio del segundo tiempo

Preocupación en Pumas. Adalberto Carrasquilla pidió su cambio poco después del inicio del segundo tiempo, por molestias, para darle entrada a Víctor Arteaga, un elemento que ha tenido buenas actuaciones en su primer torneo con el equipo.

¿Qué pasó con Coco Carrasquilla?

El Coco inició el torneo con complicaciones, pues hay que recordar que regresó de una lesión sufrida en la Final ante Cruz Azul. A pesar de que le costó tomar ritmo, el mediocampista ya se había reencontrado con aquel nivel mostrado anteriormente.

Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en el duelo ante Santos | MEXSPORT

Dicha lesión fue una situación difícil para el jugador, pues se perdió la Copa del Mundo 2026 con Panamá, debido a que prefirió no arriesgarse y agravar las cosas. Por ello, estas nuevas molestias generan preocupación.

Carrasquilla salió por su propio pie

Carrasquilla salió por su propia cuenta y con la capacidad de trotar, lo que genera buenas sensaciones de que podría tratarse de algo muscular, a falta de detalles y estudios pertinentes.

Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en el duelo ante Santos | IMAGO7

Aunque Arteaga es un jugador que ha respondido, Esteban Solari no ha podido repetir un once inicial a lo largo del torneo, ya sea por expulsiones o lesiones, por lo que esta salida del Coco representa un nuevo reto para el argentino.

Junto con Vite, Carrasquilla ya había encontrado un nivel óptimo que había influido directamente en los resultados de Pumas, especialmente ante Cruz Azul y Atlante, en los que el mediocampista centroamericano fue fundamental.