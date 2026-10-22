Con dos penales y una roja a favor, los Laguneros llegaron a seis victorias al hilo

Sigue el color esperanza. Santos venció 2-0 a Pumas con dos penaltis a favor, además de estar con un jugador más por casi los 90 minutos de partido. Los Guerreros consiguieron su sexto triunfo consecutivo, la marca más extensa de su historia.

Así lo ganó Santos

El encuentro inició con una fuerte polémica, debido al penalti señalado por Guillermo Pacheco por el empujón de Nathan Silva sobre Ezequiel Bullaude, que además terminó en expulsión para el central brasileño, que representa la quinta tarjeta roja en contra de Universidad Nacional en el semestre.

Apenas a los 55 segundos de partido, Nathan Silva intentó marcar al atacante argentino, pero con un movimiento del brazo provocó el penalti que Eduardo Aguirre se encargó de convertir para adelantar a Santos.

Jugadores de Pumas reclamando penal en contra y roja contra Nathan Silva | IMAGO7

Aunque Santos tenía ventaja numérica y el momento anímico estaba de su lado, Pumas planteó un partido con propuesta, e incluso tuvo algunas oportunidades, especialmente desde los pies de Pedro Vite y César Huerta.

Santos apeló a la resistencia de su línea defensiva y encontró un segundo penalti al minuto 80, por una mano de Rubén Duarte, que ya registra tres faltas en el área en el torneo, dos contra Xolos y ahora una más ante Santos.

Franco Pardo fue el encargado para este segundo tiro penal y el argentino no desaprovechó para poner el segundo que selló el triunfo para los Guerreros, mismo que los coloca cerca de los puestos de Liguilla.

Santos celebrando gol de triunfo frente a Pumas | MEXSPORT

Pumas se va de Torreón con las manos vacías, además de la expulsión de Nathan Silva y la lesión de Adalberto Carrasquilla, situación que todavía no está definida para saber si estará disponible ante Tigres.