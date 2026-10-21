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Santos Laguna vs Pumas EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado

Santos Laguna vs Pumas EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado
Rafael Trujillo Alarcón
16:52 - 21 de octubre de 2026

Actualizado a 18:40 - 21 de octubre de 2026

Continúa la actividad del Apertura 2026 donde los Guerreros y Universitarios quieren los tres puntos para acercarse a la zona de liguilla

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Hoy Pumas visita al equipo más enrachado de la Liga MX en el Santos de Aleco Irarragorri. Ambos llegan con 16 unidades y con el sueño de acercarse a los puestos de Liguilla.

Bienvenidos amigos de RÉCORD a una nueva transmisión de la Liga MX