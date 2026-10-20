No pasa nada porque en realidad no hizo nada malo, porque contrario a lo que sucede en otros clubes, como en Chivas, donde si salen a un antro les reclaman los años de sequía de títulos, en Pumas no existe esa exigencia

No importa. Así, de entrada hay que ponerlo, mi Frankie, que Pedro Vite se vaya de antro no importa para Pumas y su afición, porque era su día libre. Incluso antes estuvo en la Queens League a apoyar al equipo de Dare Esparza, y después se fue de antro a Mezontle, donde fue captado por creadores de contenido.

No pasa nada porque en realidad no hizo nada malo, porque contrario a lo que sucede en otros clubes, como en Chivas, donde si salen a un antro les reclaman los años de sequía de títulos, en Pumas no existe esa exigencia, porque la afición está acostumbrada a ser un club que pelee, no que gane.

Por eso tampoco pasó nada cuando Vite no entonó el Himno Nacional de México ni respetó el saludo a la bandera en un juego precisamente contra el Guadalajara. Hoy en Universidad las cosas están tan relajadas que la directiva y su afición no tienen más reclamos. ¿Cuál es el escándalo?

Pidiendo permiso, cambia en Cruz Azul

También se hizo mucho escándalo con lo del Potro Gutiérrez cuando fue con el América y la dirección femenil de Cruz Azul a cargo de MaFer Pons decidió cortarlo. Se comparó con aquello de Vicente Sánchez; siendo técnico en la institución celeste, fue a un festejo oficial de Toluca. Pero lo que no saben los que se escandalizan es que en aquella ocasión, el estratega uruguayo pidió permiso al alto mando, que se lo concedió y ahí no hubo sorpresa de ver a tu entrenador con la playera del rival. Pequeña gran diferencia.

No comer ayudó al Presi Aleco

No cabe duda de que el tremendo Aleco Irarragorri nos sorprende un día sí y al otro también; si no es con un video donde canta y eleva el mensaje de lucha de sus Guerreros, es con triunfos consecutivos donde antes veíamos crisis deportivas, y ahora con la operación de emergencia a la que tuvo que ser sometido.

Me contaron que los dolores del Presi más joven de la Liga MX tras golear al Querétaro en Torreón fueron tan intensos que se lo llevaron al hospital de inmediato y, por fortuna, como ese sábado no había comido nada desde la mañana, lo pudieron intervenir de emergencia de la vesícula biliar y con éxito. Ahora ya hasta mensaje mandó desde la cama del sanatorio, en busca de la Octava.

Irarragorri dijo en cuanto terminó la operación: "Saldremos más fuertes". No te acabes, Aleco, desde acá, buenos deseos para que nos sigas sorprendiendo.

Deber tanto sale positivo a Rayados

El Monterrey del Pelado Almeyda es el equipo que más debe minutos para la regla de menor este Apertura, apenas tiene 570 de los 1,170 que se deben cumplir en el torneo. Es por eso que Rayados ha tenido que empezar a jugar con más juveniles, para no terminar debiendo puntos al final. Y por eso, este fin debutó Paxon Ruffin en Liga MX, el más joven en la historia del club regio, con tremendo futuro.

"El futbol es arte, y cuando sale un artista así hay que protegerlo", dijo al final el Pelado de Paxon. Un detalle que sucedió con Gil Mora en Xolos es que, para que debutara Ruffin, Rayados le hizo un jersey especial sin los patrocinadores que no pueden ir con un menor de edad, como la cerveza y la casa de apuestas.