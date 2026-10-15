Una pena lo de Raúl Jiménez y su operación, traía un tratamiento para el ligamento lateral de la rodilla y al final no pudo eludir la operación, lo que implica que no estará con la Selección en lo que queda del año. Y le sigue lloviendo a Rafa Márquez para armar una delantera explosiva.

Y es que Santi Giménez tiene pocos minutos con el Porto y sin anotar, y La Hormiga está cepillado con el Olympiacos a pesar de su racha goleadora inicial en Grecia.

Pues me cuentan que se abre la posibilidad para dos atacantes mexicanos que estuvieron en carrera para ser ‘9’ de Selección, que llegaron a serlo, pero se cayeron por dejarle los lugares a los europeos: Henry Martín y el Cuate Sepúlveda. Ámonos.

Parece que en lugar de sacar nuevos valores tenemos que regresar en el tiempo para encontrar delanteros con gol en el Tri. Y ojo, no es queja, los ‘9’ de América y Chivas están rejuvenecidos y creo que a la afición les gustaría verlos contra Jamaica. Eso sí, no creo que alcancen para el 2030… ¿o sí?

CONFUSIÓN POR HOMENAJE AL HOBBIT

Hablando de veteranos, pues hay un atlantista que recibirá homenaje mañana ante Pumas: El Hobbit Bermúdez, el único sobreviviente azulgrana de aquella Final de Liga MX los Potros de Hierro que ganaron a Universidad.

Pues hay confusión al interior del equipo, pues mientras el histórico jugador azulgrana, que acompañó al equipo en la Expansión en sus mejores momentos con el sueño de volver a jugar en el Máximo Circuito, creyó que este año iba a tener más minutos ya con el regreso, el cuerpo técnico pensaba que sólo estaba en el plantel para este homenaje.

El Piojo Herrera no contemplaba al Hobbit para los partidos pensando que sólo estaba para ser homenajeado mañana, incluso entrenaba por separado, pero Bermúdez tenía la convicción de que podía ganarse un lugar; incluso en la medición, me dicen que era el tercer que más corría en la práctica.

Total que el técnico se convenció y ya lo metió unos minutos contra Puebla, luego ante Monterrey y Querétaro. Así que veamos cuánto juega ante Pumas, porque aunque tiene 39 años, el Hobbit busca más que un homenaje, tratar de seguir aportando en la cancha al Atlante. Veamos.

LA COMISIÓN DE ÁRBITROS PREMIA ERRORES

Pues ya sabes que Rayados se quejó del trabajo de Óscar Mejía ante el América, y que seguramente desde Doña Fede ya vino la orden de no repetirle a los regios a este silbante, que también está castigado para esta jornada. Por cierto, ya les mandaron a César Ramos a los regios.

Acá la ironía es que la gente del VAR, la que debió avisarle del penalazo que se cometió contra Orbelín Pineda y que no hizo rectificar al central, con esa gente no pasa nada y ahora lo premiaron con otro partido de esta jornada, pues Jassiel Reynoso regresa como árbitro del cuchitril para el Santos vs Querétaro. De pena ajena las designaciones.

EL TRI ERA CUESTIÓN DE PATROCINADOR

Ya de salida, vaya anuncio de la Selección Mexicana que vuelve a jugar en Monterrey, en el Gigante de Acero de Rayados. Se tardaron en volver a la Sultana, y acá lo sorprendente es que será en el estadio en el que no podían jugar por un tema de patrocinios.

El problema era que la casa de Rayados tiene el naming de una institución bancaria, BBVA, distinta a la que patrocina a la. Selección, Banorte, por lo que en el pasado reciente se cayeron las propuestas que había para jugar ahí, como un amistoso ante Paraguay el año pasado.