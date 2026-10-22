Oussama Idrissi, jugador de Pachuca, disputando un balón ante Agustín Palavecino | MEXSPORT

El jugador de los Tuzos aventó una botella de agua y gritó en la banca tras abandonar el juego

Oussama Idrissi no ocultó su molestia al abandonar el terreno de juego. El futbolista de Pachuca protagonizó un momento de tensión durante el partido ante Cruz Azul, luego de que Benjamín Mora decidiera sustituirlo en la segunda mitad.

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Al minuto 66, el estratega de los Tuzos realizó modificaciones en su equipo y mandó a Idrissi a la banca para darle entrada a Gael Álvarez.

Benjamín Mora, entrenador del Pachuca, en el partido ante Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo mostró Idrissi su molestia?

La decisión no cayó nada bien al atacante, quien mostró su inconformidad de inmediato.

Ya en la banca, el futbolista comenzó a gritar y terminó por aventar una botella de agua, en una reacción que no pasó desapercibida durante el encuentro frente a La Máquina.

Oussama Idrissi, jugador de Pachuca, disputando un balón ante Agustín Palavecino | IMAGO7

Un cambio que buscó Mora

La escena contrastó con el movimiento que buscaba hacer Benjamín Mora desde el banquillo, al modificar sus piezas para afrontar el resto del compromiso.

Así, Idrissi se convirtió en protagonista por su reacción a la decisión técnica, en un partido en el que Pachuca se midió a uno de los equipos que pelea por mantenerse en la parte alta del Apertura 2026.