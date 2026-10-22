El técnico argentino lamentó la tarjeta roja que recibió Nathan Silva

Un polémico penalti apenas al minuto de juego definió el encuentro entre Santos y Pumas, especialmente por la expulsión de Nathan Silva, que condicionó fuertemente al conjunto felino durante la mayor parte del encuentro.

¿Qué dijo Esteban Solari sobre el arbitraje del Santos ante Pumas?

Para el entrenador de Pumas, Esteban Solari fue doloroso no poder competir de la mejor forma y en condiciones normales ante Santos, ya que con uno menos destaca el esfuerzo del equipo que tuvo algunas oportunidades para igualar el encuentro.

“Lamentablemente hoy salimos perjudicados y duele muchísimo no haber podido competir de la mejor manera. Rescato el esfuerzo de los jugadores porque hay que superar la frustración, continuar en el encuentro por 105 minutos con 10 elementos y mantener el temple. El equipo se brindó al máximo en la cancha durante esta dura jornada”, dijo Solari.

Esteban Solari reclamando la roja y penal en contra de su equipo en el juego ante Santos | IMAGO7

Solari fue firme al declarar que el arbitraje fue escandaloso, algo que no le había tocado vivir en sus años como profesional, que además afectó directamente a lo planificado durante la semana.

“Para mí resulta muy difícil hablar de futbol hoy, porque todo el trabajo táctico semanal quedó opacado. Lo de hoy resulta escandaloso, sinceramente. Es lo único que puedo expresar sobre lo sentido; jamás me tocó vivir algo así en 20 años de trayectoria profesional. Me duele porque el plantel poseía gran energía, realizaba las cosas de manera correcta y trabajaba con convicción, pero todo se trastocó al inicio del encuentro.

"Duele porque el equipo se entregó, laboró el partido y evitó que el rival generara alguna ocasión de gol en 105 minutos, a pesar de la dificultad de competir con un elemento menos en el futbol profesional. No patearon al arco, Keylor no intervino para atajar ninguna pelota. Me duele por los jugadores, quienes están muy dolidos, y por la afición, que nos acompañó con ilusión. Resulta frustrante porque estamos en el futbol de élite y existen situaciones que hoy no se encuentran a la altura. Corregiremos los errores propios, pero hay factores ajenos a nuestro control que lamentablemente nos privaron de buscar un mejor resultado, lo cual genera profundo dolor”, agregó sobre el arbitraje.

Jugadores de Pumas reclamando penal en contra y roja contra Nathan Silva | IMAGO7

Nathan Silva, frustrado tras la decisión arbitral

El Tano compartió cómo se encuentra Nathan Silva tras la decisión tomada por el árbitro, Guillermo Pacheco. El argentino asegura que el brasileño, como todo el plantel se siente frustrado. Por otro lado, se espera que Pumas apele la decisión para que el brasileño esté disponible frente a Tigres.

“Está como todos nosotros, frustrado por esta situación. El futbol también se prepara y, cuando pasan estas situaciones que no se entienden porque el jugador mismo no las comprende, la verdad es que existe mucha frustración. Obviamente defenderemos nuestra postura como corresponde, pues pensamos que él no debió haber sido expulsado en esta jugada. No me voy a meter en eso, pero trataremos de que sea un asunto del club. Nuevamente digo que tenemos herramientas hoy en día, las cuales debemos utilizar bien”, expresó Solari.