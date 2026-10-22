¡Violencia en el estadio! Aficionados de Cruz Azul y Pachuca se pelean en la tribuna tras el triunfo cementero

Aficionados de Cruz Azul y Pachuca se pelean en la tribuna l Instagram captura: @ continta_papel

Seguidores de la Máquina y del los Tuzos se enfrascan en riña tras el partido en las gradas

Tras el pitazo final que decretó la victoria de Cruz Azul 2-1 sobre los Tuzos del Pachuca, las tribunas del inmueble se convirtieron en el escenario de una fuerte riña entre aficionados de ambos equipos, enturbiando el espectáculo deportivo de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Lo que debía ser una fiesta futbolística terminó en momentos de tensión y conatos de violencia. El triunfo del conjunto cementero sobre Pachuca quedó opacado por una trifulca en los graderíos, donde empujones y golpes encendieron las alarmas sobre la seguridad en los estadios.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en que seguidores de la escuadra celeste y del conjunto hidalguense comenzaron a intercambiar insultos, empujones y golpes directos en la zona de graderías.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

La tensión escaló rápidamente mientras varios presentes intentaban alejarse del conflicto al tiempo que personal de seguridad y elementos del staff del estadio acudieron al sector para contener el conato de violencia.

Tensión en las tribunas opaca el resultado en la cancha

Aunque en el terreno de juego el cuadro cementero logró asegurar los tres puntos con un apretado marcador de 2-1, el comportamiento de un sector de la tribuna manchó la jornada.

En las grabaciones se aprecia cómo los ánimos encendidos tras el silbatazo final derivaron en agresiones físicas, provocando el descontento de las familias y asistentes que buscaban abandonar las instalaciones de manera pacífica.

Salomón Rondón y Alan Montes, jugadores de Pachuca y Cruz Azul, disputando un balón | IMAGO7