Joel Huiqui destaca la competencia interna en Cruz Azul: "más allá de los tres puntos, ganamos jugadores"

El estratega celeste se deshizo en elogios por la actuación de Andrés Gudiño

Después del triunfo ante Pachuca y la destacada actuación de Andrés Gudiño, Joel Huiqui habló sobre la competencia por la titularidad en Cruz Azul.

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"Más allá de los tres puntos de hoy, ganamos jugadores. Los que van de inicio lo hacen bien. Para mí es un gran problema, porque el equipo tiene un buen plantel. Ganamos jugadores que hicieron un buen partido el pasado y este. El equipo está muy cerca de ser el equipo que queremos todos", expresó en conferencia de prensa.

Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul, en festejo ante Pachuca | IMAGO7

La portería, uno de los temas centrales en Cruz Azul

Uno de los temas centrales fue la portería, luego de la actuación de Gudiño y la competencia con Kevin Mier. Huiqui dejó claro que la decisión de darle minutos al guardameta mexicano respondió a la confianza que tiene en sus capacidades.

"Lo de Mier es un caso similar al de otros. Hoy yo consideré a Andrés porque tiene la capacidad para hacerlo. Es una gran ventaja tener a dos grandes arqueros", señaló.

Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul, en partido ante Pachuca | IMAGO7

El estratega también subrayó que la competencia interna es fundamental para construir un equipo capaz de pelear por el título.

"El jugador está consciente y convencido de que la única manera de aspirar a hacer un equipo competitivo, de estar en Liguilla, es competir por el puesto", afirmó.

Carlos Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul, en partido ante Pachuca | MEXSPORT

¿Qué dijo Huiqui sobre el regreso de Rotondi?

Finalmente, Huiqui se refirió al regreso de Rodolfo Rotondi, quien volvió a estar disponible después de atravesar un complicado periodo por lesión. El argentino busca recuperar ritmo, aunque tendrá competencia por la banda con Omar Campos.