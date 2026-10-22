Hernán Crespo lamenta goleada ante América, pero lanza mensaje para el futuro: "nos equivocamos y aprendemos"

El entrenador de los rojinegros destacó la gran capacidad de su equipo para generar opciones de peligro

Atlas sufrió una nueva goleada en el Apertura 2026. Los Zorros recibieron cinco tantos por segunda ocasión en el torneo, esta vez a manos del América, y Hernán Crespo reconoció los errores de su equipo.

Aunque el técnico argentino aceptó la derrota, consideró que la diferencia en el marcador fue excesiva en relación con lo ocurrido durante los 90 minutos en el Estadio Jalisco.

"Es importante medirse en este tipo de partidos con un gran rival, creo que hicimos un partido parejo donde se definieron en las dos áreas, creamos mucho, tuvimos ocasiones de gol, el resultado está bien pero muy abultado, pudo ser un poco menos, fueron muy precisos. Está bien, hay que aceptarlo, se aprende para el futuro", comentó.

Hernán Crespo, entrenador del Atlas, previo al duelo ante América | IMAGO7

América expuso las diferencias entre ambos planteles

El América expuso las diferencias entre ambos equipos, especialmente en contundencia y capacidad para capitalizar las oportunidades. Para Crespo, el encuentro representó una prueba para evaluar el nivel competitivo de los rojinegros, aunque la goleada no modifica la meta principal: conseguir un boleto a la Liguilla.

"Nosotros nos queremos medir con todos, con las armas que tenemos y como queremos jugar. Sirve para saber dónde estamos y dónde queremos llegar. A nadie le va a quitar la posibilidad de seguir soñando.

"Es difícil, tenemos mucho para mejorar, pero mientras tengamos vida el objetivo es llegar a la Liguilla. Vamos a seguir forjando nuestra clasificación y a partir de ahí vemos", expresó.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

¿Cuál es la gran capacidad de Atlas?

Pese al resultado, el estratega destacó la capacidad de su equipo para generar ocasiones de peligro frente al líder del campeonato. Sin embargo, la falta de precisión frente al arco y las deficiencias defensivas terminaron por marcar la diferencia, aspectos que buscará corregir para recuperar el equilibrio en el funcionamiento colectivo.

"Seguíamos de la misma manera, generamos muchas situaciones de gol, cosa que nos pone bien porque contra un rival como el América le generamos mucho, nos faltó precisión. Sabemos de la categoría que tienen y se vio reflejado en la red. Repito, creo que el resultado es correcto pero abultado por el trámite y las ocasiones de ambos, pero aprenderemos a corregir errores.

"Nos importa recibir goles, pero estamos en la búsqueda del equilibrio, no todo es perfecto, habrá que retocar. Se puede ganar, perder o empatar pero nosotros estamos en un proceso de cambio de mentalidad y en medio suceden cosas y uno aprende para mejorar", concluyó.