El entrenador argentino destacó el gran nivel de los suyos en el último juego en Aguascalientes

Atlas consiguió una valiosa victoria en su visita a Aguascalientes, donde tuvo que superar diferentes adversidades para imponerse a Necaxa. La inferioridad numérica y la presión del rival en los minutos finales pusieron a prueba a los rojinegros, que terminaron sacando el resultado con carácter, una fórmula que Hernán Crespo ya identifica como parte de la esencia del equipo.

El estratega argentino reconoció el esfuerzo colectivo de sus futbolistas y destacó la disposición de quienes comenzaron el encuentro y de aquellos que ingresaron de cambio, en un partido que, desde su perspectiva, los Zorros merecieron ganar.

“Repetimos alineación y los que entraron estaban dentro del partido, metidos, dispuestos a luchar con actitud, intensidad. Un partido que en líneas generales merecíamos ganar, no fuimos lo suficientemente concretos para hacer el 2-0 y lo logramos al final cuando Necaxa apremiaba. Entonces, esta es una victoria de grupo y, como aprendí: a lo Atlas”, expresó.

Manuel Capasso celebrando el segundo gol del Atlas ante Necaxa | IMAGO7

Resultado manifiesta la unión del equipo

Para Crespo, el resultado volvió a poner de manifiesto la unión y la fortaleza de un plantel que ha logrado construir una identidad a pesar de las dificultades que ha enfrentado durante el torneo. El compromiso entre los jugadores y la conexión que mantienen dentro y fuera de la cancha fueron factores determinantes para resistir los momentos complicados y asegurar los tres puntos.

“Uno trabaja y vive en función y para el resultado, pero me quedo con la actitud, la idea de juego, la identidad, y la identidad pasa también por momentos: jugar bien, con buenas intenciones y jugar un buen futbol. Hay momentos de apretar los dientes y pasan cosas como una expulsión que complicó un poco los planes”, señaló.

Atlas celebrando el gol de Mmaee ante Necaxa en Aguascalientes | IMAGO7

Satisfecho pese a los obstáculos

Pese a los obstáculos, el argentino se mostró satisfecho con la evolución de sus futbolistas y aseguró que todavía existe margen para mejorar. La constancia en el trabajo semanal y la actitud mostrada en los encuentros recientes alimentan las expectativas de cara al cierre de la fase regular.

“Para que se den cuenta lo que tuvimos que atravesar para armar el grupo sólido que hoy se ve y las intenciones con las que juega. Tenemos todavía espacio para seguir creciendo, en ese sentido estamos tranquilos. Con esta actitud, esta constancia y voluntad para trabajar durante la semana y obtener resultados, buenas cosas llegan”, afirmó.

Mmaee, jugador del Atlas celebrando su gol ante Necaxa | IMAGO7

Finalmente, Crespo también reiteró que el objetivo de Atlas desde el comienzo del torneo ha sido mantenerse entre los ocho mejores equipos, independientemente de que no partiera como uno de los favoritos para pelear por los primeros lugares.