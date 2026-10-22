El jugador del América había firmado su mejor actuación desde su regreso

Se encienden las alarmas en América. Alejandro Zendejas salió lesionado del encuentro ante Atlas luego de dar un pase y dejarse caer al césped, mientras se tocaba el abductor de la pierna derecha, lo que encendió las preocupaciones en el conjunto azulcrema.

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El número 10 de las Águilas había firmado su mejor actuación desde su regreso al terreno de juego, con un gol y una asistencia. Sin embargo, la alegría le duró poco, pues al minuto 68 tuvo que abandonar el partido por un aparente tirón muscular que podría representar un nuevo problema físico.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

El mejor momento antes de la lesión

Zendejas vivía su mejor encuentro de la temporada y volvía a mostrar el nivel que lo convirtió en una pieza importante para el equipo. El mexicoamericano no había conseguido marcar o asistir desde su reaparición, luego de someterse a una operación de limpieza de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

La última vez que Alex había anotado fue en la vuelta de los cuartos de final del torneo pasado ante Pumas, cuando firmó un doblete y repartió una asistencia. Después, el atacante participó en el Mundial con Estados Unidos y, tras su participación, pasó por el quirófano para tratar sus molestias en la rodilla.

Alejandro Zendejas, jugador del América, saliendo de cambio ante Atlas | MEXSPORT

Su sexto partido desde su regreso

Ante Atlas, Zendejas disputaba su sexto partido con las Águilas desde su regreso, pero todavía no lograba recuperar el nivel que mostró el torneo anterior. Su actuación de este miércoles representaba un paso importante en su recuperación futbolística, hasta que la lesión lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Ahora, América queda a la espera de conocer el alcance de las molestias del atacante, cuya posible baja representaría un golpe para Guillermo Almada, especialmente después de que el número 10 comenzara a recuperar sensaciones y volviera a ser determinante en el ataque azulcrema.